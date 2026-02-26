Возвращение туристов с Пхукета в Москву снова отложили

Возвращение туристов с Пхукета в Москву сегодня снова отложили, хоть и ненамного. Рейс ZF 2902 авиакомпании AZUR air должен был прибыть во Внуково еще вчера в 21:00, но время сдвинули вначале до 18:10 четверга, затем перенесли еще на 2 часа. Боинг, согласно онлайн-табло аэропорта, приземлится в столице в 20:36 (он вылетел с Пхукета в 14:33 по местному времени), а задержка, таким образом, составит почти сутки. Соответственно откладывается отправление рейса ZF 2902 из Внуково на Пхукет.

© tourdom.ru

По словам представителя перевозчика, на время затянувшегося ожидания на Пхукете туристам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание. Однако без сбоев не обошлось.

«Мы сами оплатили отель, оплатили проезд до аэропорта. На связь толком никто не выходит», – рассказала одна из туристок, подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

На это в AZUR air сообщили, что «абсолютно всем пассажирам было продлено проживание в гостинице».

Добавим, что из всех задержанных в последние сутки рейсов ZF 2902 и ZF 2901 оказались наиболее проблемными. ZF 2927 Уфа – Пхукет, ZF 2928 Пхукет – Уфа, ZF 2986 Пхукет – Сургут, ZF 2837 Екатеринбург – Паттайя, ZF 2838 Паттайя – Екатеринбург вылетели с меньшим опозданием.

Как ранее писал TourDom.ru, изменения в графике полетов AZUR air связаны с поломкой самолета Boeing 767 с регистрационным номером RA-73080, прилетевшего в Таиланд из Екатеринбурга 23 февраля. «Наши инженерно-технические специалисты прилагают максимум усилий для того, чтобы этот самолет как можно скорее вернулся в строй. А пока вынуждены корректировать расписание для минимизации времени задержек по всей сети», – пояснили редакции представители перевозчика.