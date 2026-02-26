Великобритания полностью перешла на электронные визы

С 25 февраля 2026 года Великобритания отменила визовые стикеры для большинства категорий заявителей. Туристы, студенты, сотрудники по рабочим визам, заявители по семейным программам и на ВНЖ будут получать только электронную eVisa.

На список документов для получения разрешений на въезд и процесс рассмотрения нововведение никак не повлияет. Сама процедура подачи заявлений остается такой же, как и раньше: требуется запись в визовый центр и сдача биометрии.

Как пояснили в туроператоре BSI Group, меняется только формат полученной визы: «Раньше это была вклейка в паспорте, и паспорт сдавался на весь срок рассмотрения. Теперь прогнозируется, что оригинал забирать не будут. После решения клиент получает визу в электронном виде и должен выгрузить код, по которому сможет въезжать в Великобританию».

Заявителю нужно будет создать аккаунт в системе UKVI, где отобразится разрешение на въезд. Авиакомпании и пограничные службы проверяют статус по базе. Среди типовых рисков: ошибки в персональных данных, отсутствие доступа к учетной записи. Если статус визы не удастся быстро подтвердить, возможны проблемы при регистрации на рейс. Поэтому перед поездкой необходимо заранее убедиться, что доступ к аккаунту работает и данные паспорта в нем актуальны. Также рекомендуется сохранить подтверждение решения – PDF или письмо.

Переход на eVisa происходит поэтапно: ранее электронный формат уже ввели для рабочих и студенческих виз, а затем для заявлений по семейным программам и на получение ВНЖ. Теперь система стала основной.

Напомним, в 2025 году туристы жаловались на дефицит слотов: чтобы записаться на подачу, им приходилось буквально «ловить» свободное время в течение нескольких секунд. По оценке BSI Group, на оформление британской визы по-прежнему стоит закладывать не менее 2 месяцев после сдачи биометрических данных.

Несмотря на технические сложности и длительные сроки оформления, спрос на поездки сохраняется: Великобритания продолжает выдавать визы россиянам.