Топ-10 курортов Таиланда: где лучше отдыхать в 2026 году

Таиланд уже многие годы остается одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха у россиян благодаря круглогодичному сезону, доступным ценам и разнообразию курортов. Здесь можно совместить тусовки, уединение, дайвинг, семейный отдых и экскурсии. Также растет спрос на зимовку и длительное проживание, расширяется география прямых рейсов и чартеров из российских городов.

В Таиланде множество курортных зон, но на 10 основных направлений приходится 90% туристического спроса. При выборе курорта важно учитывать сезон, особенности ландшафта, формат поездки, наличие развитой инфраструктуры, развлечений, достопримечательностей, и, конечно же, бюджет. Расскажем, какие тайские курорты подходят для спокойного и уединенного отдыха, а куда стоит отправиться любителям ночной жизни или экскурсий по историческим местам.

Таиланд стабильно входит в топ-5 зарубежных направлений у россиян: около 1,5 млн российских туристов ежегодно посещают Таиланд.В 2025 г. был побит исторический рекорд 2013 г. по количеству туристов из России, побывавших в "стране улыбок". По данным АТОР, по итогам 2025 г. российский турпоток в Таиланд достиг отметки почти в 1,9 млн поездок.Любимая многими страна может предложить отдых на любой вкус и кошелек. Средний чек тура сейчас составляет 180-320 тыс. рублей на двоих за неделю, в зависимости от курорта и уровня сервиса.

Как выбрать курорт в Таиланде под свой тип отдыха

iStock

Для того чтобы отдых или зимовка оставили только приятные впечатления, при выборе конкретного курорта нужно учитывать сразу несколько важных факторов:

Определиться с целью поездки и ожиданиями. Одни туристические места в Таиланде идеальны для семейного отпуска или романтического отдыха, другие подойдут для активной молодежи и любителей различных духовных практик и экотуризма.Хотя Таиланд и является круглогодичным направлением, не следует забывать о сезонности в разных частях страны. На курорты Андаманского моря (Пхукет, Краби, Као Лак) лучше ехать в период с ноября по апрель. А вот на некоторых островах, расположенных в Сиамском заливе (Самуи, Панган), высокий сезон длится с мая по сентябрь. Но у каждого конкретного курорта есть свои климатические особенности, которые лучше изучить перед поездкой (сезон дождей, волны, выраженность отливов и приливов).Определиться с бюджетом поездки и желаемым уровнем сервиса и инфраструктуры. Самыми дешевыми направлениями в Таиланде считаются Паттайя и Самет. Такие курорты, как Пхукет, Краби или Ко Чанг, можно считать универсальными: здесь есть отели и развлечения от бюджетных до премиальных. А вот Самуи и Хуа Хин - элитные курорты, ориентированные на состоятельную публику и высокий уровень сервиса.

Топ-10 курортов Таиланда

1. Пхукет: универсальный курорт № 1

iStock

Пхукет - самый большой остров Таиланда (площадь - 543 км2) и один из самых популярных тайских курортов. Он прекрасно подходит всем категориям туристов и пользуется большим спросом у россиян.

Всего на Пхукете более 40 пляжей. Самыми популярными у наших соотечественников традиционно являются Ката и Карон: здесь русскую речь можно услышать чаще, чем в других местах острова. Эти пляжи привлекают прозрачной водой, удобным пологим заходом в море и множеством кафе и магазинчиков в непосредственной близости, поэтому их часто выбирают семьи с детьми. Патонг - самый многолюдный пляж с большим количеством развлечений, баров и ресторанов. А самые фотогеничные - пляжи Фридом, Най Харн, Сурин и Май Кхао, над которым очень близко пролетают самолеты, заходящие на посадку в местный аэропорт.

iStock

На Пхукете много и архитектурных достопримечательностей. Самые известные "визитные карточки" острова:

Большой Будда высотой 45 метров, которого видно почти из любой точки;буддистский храм Ват Чалонг с богатым изящным декором;старый город Пхукет-тауна со старинной застройкой в португальском стиле;тусовочная улица Бангла Роуд - центр ночной жизни Пхукета.

На этом острове прекрасно развита инфраструктура. На Пхукете около 1,5 тыс. отелей, многие из которых оборудованы детскими комнатами, спортзалами и спа-центрами. Здесь можно найти кафе и рестораны с кухней на любой вкус. На Пхукете есть крупные торговые центры, множество небольших магазинов и ночные рынки, а такие сетевые магазины, как 7-Eleven, работают круглосуточно и встречаются почти на каждом шагу.

iStock

Еще одно преимущество отдыха на Пхукете заключается в том, что отсюда предлагают множество экскурсий на небольшие, но очень живописные острова. Самые популярные - Пхи-Пхи, Симиланские и Рача. А вот до острова Ко Рок с Пхукета нужно добираться на катере не менее 2 часов, но удивительная красота этого заповедного места стоит потраченного времени.

2. Паттайя: бюджет и развлечения

iStock

Паттайя - один из самых популярных и бюджетных тайских курортов, а из-за близости к Бангкоку сюда очень удобно добираться. Благодаря низким ценам на туры Паттайя популярна у молодежи. Но для пляжного отдыха этот курорт не очень подходит: на многих пляжах вода здесь бывает довольно мутная, встречается и различный мусор. Поэтому многие туристы едут с экскурсиями на соседние острова - Ко Лан, Ко Куд, Ко Пхай или Самет.

Паттайя славится прежде всего активной ночной жизнью: именно здесь находится знаменитая улица Walking Street со множеством баров и ночных клубов. Тем не менее, здесь есть что посмотреть и с точки зрения природы и архитектуры. Например, деревянный Храм Истины, который начали строить в 1981 г. по инициативе местного бизнесмена. Интересно, что этот храм сочетает в себе элементы традиционной тайской, кхмерской, индийской и китайской архитектуры. В окрестностях Паттайи находится большой буддистский храмовый комплекс Ват Янсангварарам Ворамахавихан (Ват Ян), зоопарк Кхао Кхео, тропический парк Нонг Нуч с фермой слонов, аквапарк Рамаяна - самый большой в Таиланде.

3. Самуи: премиум и романтика

iStock

Этот остров площадью 228 км2 находится в Сиамском заливе, здесь есть международный аэропорт, поэтому курорт стабильно пользуется спросом у иностранцев. Многие туристы отмечают, что на Самуи сложился органичный баланс между нетронутой тропической природой и современной развитой инфраструктурой. Этот остров подходит для семейного отдыха, романтического отпуска и спокойной релаксации.

На Самуи произрастает более 3 млн кокосовых пальм. Говорят, что именно здесь снимали один из роликов знаменитой рекламы "Баунти". На Самуи более 20 пляжей, самые популярные - Чавенг, Ламаи, Мэнам, Бопхут.

iStock

Но у этого тропического рая есть и некоторые недостатки. На острове немного достопримечательностей и экскурсий, высокие цены и мало магазинов, да и те со скудным ассортиментом по сравнению с другими тайскими курортами.

4. Краби: природа и скалы

iStock

Одна из красивейших южных провинций Таиланда располагается на берегу Андаманского моря. Береговая линия здесь изрезана небольшими бухтами с мангровыми зарослями и пещерами.

Благодаря разнообразным и живописным ландшафтам Краби и соседние острова стали локацией для съемок множества фильмов и сериалов. В заливе Майя Бэй на необитаемом острове Пхи-Пхи Ле снимали "Пляж" (2000) с Леонардо Ди Каприо и пиратский боевик "Остров головорезов" (1995) с Джиной Дэвис. В Краби построили декорации для картин "Вокруг света за 80 дней" (2004) с Джеки Чаном и 9-го фильма бондианы "Человек с золотым пистолетом" (1974). Именно после выхода этого фильма скалу-остров в форме столба Ко Тапу в заливе Пханг-Нга стали называть "остров Джеймса Бонда".

Ао Нанг - самый популярный пляжный курорт в провинции Краби. Здесь протяженные пляжи с удобным заходом в море и развитая инфраструктура. Не менее популярны и пляжи полуострова Рейли, которые обрамляют высокие отвесные скалы причудливых форм, покрытые зеленью. Добраться до полуострова можно только на лодке. Полуостров Рейли - настоящая "мекка" для скалолазов и альпинистов: высокие карстовые скалы ежегодно привлекают сюда множество экстремалов.

5. Ко Чанг: дикая природа

iStock

Третий по территории остров Таиланда после Пхукета и Самуи, Ко Чанг подойдет любителям дикой природы и уединенного отдыха. Здесь нет крупных торговых центров и бурной ночной жизни, а местный уклад напоминает скорее деревенский. Почти 70 % острова покрыты настоящими джунглями - говорят, там до сих пор иногда можно встретить слонов. Недаром слово "чанг" в переводе с тайского означает "слон". На острове много небольших, но живописных водопадов - Клонг Плу, Тан Майом, Клонг Нонси. Но в "сухой" высокий сезон с ноября по март многие почти полностью пересыхают.

На Ко Чанге более 10 популярных пляжей, большинство расположены на западном побережье острова. Почти на всех вход в море пологий, поэтому они идеально подходят для отдыха с детьми, но могут быть довольно выраженные приливы и отливы. Лучшие пляжи на Ко Чанге - Клонг Сон, Вайт Сенд бич, Чайчет, Лонли бич. На остров не совсем удобно добираться и, поскольку тут нет аэропорта, в любом случае придется воспользоваться паромом, отплывающим из провинции Трат.

6. Ко Панган: вечеринки и ретриты

iStock

Находится совсем недалеко от Самуи: расстояние между ними всего 12 км, его можно преодолеть на пароме за 30 минут. Панган поменьше своего "соседа": площадь острова - 125 км², но многие путешественники считают его даже более интересным. А еще Панган славится красивыми закатами, которыми можно полюбоваться с пляжей или различных смотровых площадок.

На Пангане около 15 пляжей, пригодных для купания. Лучшими считаются Хаад Рин, Лила Бич, Шритану, Хад Яо (Лонг Бич), Малибу. Но некоторые пляжи подвержены сильным отливам, поэтому лучше заранее сверяться с графиками этих явлений на специальных сайтах.

Визитная карточка острова - знаменитые пляжные вечеринки Full Moon Party. Они организуются каждый месяц в полнолуние и часто собирают более 10 тыс. человек. Этот фестиваль проходит на пляже Хаад Рин с 1985 г. Остров можно с полным правом назвать одним из самых тусовочных мест в Таиланде, ведь тут регулярно устраивают и менее известные вечеринки - Shiva Moon Party, Moon Set Party, Black Moon Party, Half Moon Party, Jungle Experience, не говоря уже о дискотеках во многих барах. Поэтому Панган идеален для молодежного отдыха, но подойдет и поклонникам йоги и духовных практик.

7. Хуа Хин: королевский курорт

iStock

Этот старейший тайский курорт находится на побережье Сиамского залива, примерно в 200 км к югу от Бангкока. Здесь спокойная атмосфера, протяженные пляжи, достаточно развитая инфраструктура.

Хуа Хин известен прежде всего как "королевский курорт", ведь уже более 100 лет это излюбленное место отдыха представителей правящей династии Чакри. Еще в 1911 г. принц Нарадип построил в Хуа Хине первый пляжный домик. А в 1926 г. король Рама VII возвел здесь летний дворец Клай Кангвон, который стал настоящим символом города. В этом дворце в испанском стиле до сих пор останавливаются члены королевской семьи Таиланда во время визитов в Хуа Хин.

Курорт обычно выбирают семьи с детьми, любители респектабельного отдыха со спа-центрами и великолепными полями для гольфа, ценящие тайскую аутентичность экспаты и пожилые путешественники. Тут царит атмосфера сдержанного и утонченного аристократического шика, поэтому экстремалам и любителям бурной ночной жизни в Хуа Хине, скорее всего, будет скучно.

8. Ко Самет: близко к Бангкоку

iStock

Небольшой остров в Сиамском заливе площадью всего 13,1 км2 расположен в 6,5 км к югу от континента. Сюда любят приезжать туристы и экспаты, живущие в Паттайе или Бангкоке: дорога занимает около 3 часов. Тайцы часто посещают остров в выходные: здесь распространен уикенд-формат. Здесь около 130 отелей, от бюджетных бунгало до фешенебельных пятизвездочных гостиниц, поэтому можно найти вариант размещения на любой вкус и кошелек.

Остров славится хорошими пляжами, самые популярные - Сай Кео, Ао Пай, Вонг Дуан (Малибу) и Ао Прао. Курортная инфраструктура и пляжные развлечения здесь не отличаются разнообразием, поэтому Самет больше подходит для спокойного семейного отдыха.

Достопримечательностей здесь немного, разве что буддийский храм Ват Ко Самет, национальный парк и смотровые площадки. А в бухте Ао Хин есть интересная скульптурная композиция на тему известного тайского эпоса "Пхра Апхай Мани" - визитная карточка Самета. Влюбленные верят, что если сфотографируются здесь вместе, то их чувства всегда будут крепкими.

9. Као Лак: для спокойного отдыха

iStock

Као Лак - спокойный курорт на берегу Андаманского моря в провинции Пханг Нга. Даже в пик сезона здесь относительно мало туристов. Широкие пляжи с мягким песком, обрамленные тропической растительностью, привлекают в основном любителей размеренного отдыха. Но инфраструктура вполне развита: есть много кафе и пляжных развлечений, а также можно заказать экскурсии к близлежащим островам и достопримечательностям.

Отсюда удобно добираться до национального парка Као Сок и озера Чео Лан. Као Сок - крупный массив тропического леса на юге Таиланда, его площадь составляет целых 739 км². По возрасту и биоразнообразию этот лесной массив превосходит многие национальные парки мира. А вот Чео Лан - искусственный водоем, который образовался в 1980-е гг. в результате строительства дамбы и гидроэлектростанции. Водохранилище довольно большое: его площадь 165 км2, а глубина в некоторых местах достигает 150 м. На озере Чео Лан туристам предлагают весьма необычный вариант размещения - бунгало на воде.

10. Чиангмай: культурный север

iStock

Чиангмай - крупнейший город на севере Таиланда, второй по величине после Бангкока. Знаменит он прежде всего древнейшими храмами и считается "культурной столицей". В Чиангмае более 300 храмов - больше, чем еще где-либо во всем Таиланде.

Город основал в конце XIII в. первый правитель тайского государства Ланна Менграй Великий. С 1556 по 1774 гг. Чиангмай находился под властью Бирмы (ныне Мьянма) и лишь потом стал частью Сиама (современного Таиланда). Поэтому местные храмы сочетают в себе бирманские, индуистские и буддийские архитектурные традиции.

Ват Чианг Ман - старейший храм города, он был заложен еще конце XIII в. Ват Пхра Тха Дой Сутхеп, Ват Чеди Луанг, Ват Пхра Сингх - самые популярные у туристов и паломников храмы Чиангмая. Менее известные, но не менее интересные - храмы Ват Сисапхан, Ват Пхантао, Ват Локмоли.

iStock

Чиангмай называют и гастрономической столицей Таиланда, ведь местная кухня формировалась под влиянием китайской и бирманской кулинарных традиций. Местный гастрономический бренд - суп кхао сой на основе кокосового молока и пасты-карри с яичной лапшой двух видов: мягкой и хрустящей, жареной во фритюре. Другой специалитет Чиангмая - Сай Уа - свиная колбаса на гриле с большим количеством специй. А из густых дип-соусов здесь предпочитают Нам Прик Онг на основе свиного фарша и томатов или Нам Прик Нум из печеных зеленых чили.

А за 3 или 4 часа из Чиангмая можно доехать до другого древнего города на севере Таиланда Чианграя, где буддийские храмы также поражают великолепием. Самыми фотогеничными считаются Ват Ронг Кхун (Белый храм), Ват Ронг Суа Тен (Синий храм) и Ват Пра Сингх. Благодаря горному рельефу и красивой природе эти места любят и приверженцы экотуризма.

Таким образом, Пхукет - универсальный курорт, лидер по инфраструктуре и разнообразию развлечений и экскурсий. Паттайя - лучший бюджетный вариант, который хорошо подходит для первого знакомства со страной (рекомендуем совместить с посещением Самета или Ко Лана). Ко Чанг и Као Лак подходят для спокойного семейного отдыха. Самуи и Хуа Хин - курорты с заведениями в основном премиального сегмента. Краби - выбор для экстремалов и любителей экотуризма. Чиангмай - культурная столица и рай для гурманов. Ну а за лучшими вечеринками нужно ехать на Панган.

Часто задаваемые вопросы

Где лучше отдыхать в Таиланде впервые?

Для первого знакомства с Таиландом чаще всего выбирают самые известные курорты с развитой инфраструктурой - Пхукет или Паттайю. Но неопытные туристы, которые хотят посетить более труднодоступные места, могут обратиться к туроператорам за помощью в организации отдыха.

Какой курорт Таиланда самый дешевый?

Паттайя считается самым бюджетным курортом Таиланда. Недорогие отели, питание и развлечения также можно найти на Пхукете, в провинции Краби (Ао Нанг) или Ко Чанге.

Где в Таиланде лучше отдыхать с детьми?

Для семейного отдыха подходят практически все курорты Таиланда. Семьям с детьми может быть не очень комфортно на шумном и молодежном Пангане или уединенных небольших островах, где нет инфраструктуры для детского досуга.

Пхукет или Паттайя - что выбрать?

Если финансы позволяют, лучше выбрать Пхукет. По сравнению с Паттайей, на острове больше красивых и чистых пляжей и лучше развита инфраструктура.

Где в Таиланде самые красивые пляжи?

В Таиланде почти во всех туристических местах есть очень красивые пляжи. В 2023 г. пляж острова Ко Крадан был признан лучшим в рейтинге "100 лучших пляжей на Земле 2023 г." по версии британского портала World Beach Guide.

Заключение

В Таиланде около 300 островов, есть и хорошие курорты в континентальной части страны, поэтому определиться с локацией для отдыха или зимовки может быть затруднительно. Мы рассказали об особенностях главных тайских курортов, которые традиционно популярны у россиян. Но есть и менее известные острова с потрясающей природой и открыточными видами, к которым тоже стоит присмотреться - например, Ко Ланта или Ко Липе. Возможно, именно там кто-то решит провести незабываемый отпуск в стиле "баунти".