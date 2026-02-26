В Барселоне с 1 апреля туристический налог вырастет вдвое

В Барселоне туристический налог увеличится с 1 апреля 2026 года в два раза. Для остальной территории Каталонии рост будет поэтапным. Соответствующие изменения одобрил региональный парламент, сообщает испанская газета El País.

Реформа вводит прогрессивную шкалу с учетом территориальных особенностей и сезона. Кроме того, к региональному сбору добавляется муниципальная надбавка.

Так, налог для 5-звездочных отелей увеличится с 3,5 до 7 евро за ночь. С учетом местной надбавки в 4 евро (с возможностью повышения до 8) итоговая сумма может составить от 11 до 15 евро за ночь. Для отелей уровня 4* региональная ставка вырастет до 3,4. Для остальных – 2, а для хостелов – 1 евро за ночь. Туристические апартаменты будут облагаться налогом до 4,5 евро. При максимальной муниципальной надбавке эта цифра может вырасти до 12,5 – выше, чем для 4-звездочных отелей.

Также вдвое увеличится сбор для круизных пассажиров, который рассчитывается в зависимости от количества часов стоянки лайнера в порту.

На остальной территории Каталонии рост будет поэтапным: в 2026 году для отелей класса люкс ставка увеличится с 3 до 4,5 евро, а в 2027 году может вырасти до 6. Муниципалитеты за пределами Барселоны также получат право вводить собственные надбавки до 4 евро в зависимости от расположения (прибрежная или внутренняя территория) и сезона.

По утверждению властей, реформа позволит увеличить поступления от сбора до 200 млн евро в год – это на 100 млн больше текущих показателей.

Представители отрасли выступили против нововведения. Президент Гильдии отельеров Барселоны Жорди Клос заявил, что необходимо оценить влияние повышения на стратегические сегменты рынка и не допустить снижения туристической активности. В Ассоциации квартирного туризма (ATA) Жироны считают, что рост налога может «убить курицу, несущую золотые яйца».