Во сколько обойдется путешествие в Южную Корею

Примерно 90% россиян едут в Южную Корею ради экскурсий, остальные 10% — на лечебный и пляжный туризм, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Сегодня туристы добираются до Южной Кореи через третьи страны, например, через Китай, поездка на двоих на неделю обойдется примерно в 220 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

У России и Южной Кореи есть перспективы для расширения паромных маршрутов, заявил «Известиям» посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Востребованность морского пути на фоне отсутствия прямого авиасообщения наглядно подтвердило возобновление рейсов между Владивостоком и корейским Сокчо. География перевозок могла бы охватить порты Мукхо и Гангнам, что особенно важно на фоне стремительного роста турпотока. По итогам 2025 года число россиян, посетивших Южную Корею, увеличилось на 30%. Мкртчян же отметил, что турпоток из России все равно находится на минимуме.

«Сейчас мало наших туристов посещают Южную Корею, это несколько тысяч. Но турпоток можно довести до 200-300 тысяч при авиасообщении. Что касается расширения паромных маршрутов, это не обсуждается, могу разочаровать господина посла, Южная Корея объявлена недружественной страной. Пока будет так, как есть. Поэтому турпоток сведен к минимуму за последние шесть лет. Сегодня туристы добираются до Южной Кореи через третьи страны, например, через Китай», — рассказал он.

Мкртчян также оценил, во сколько сегодня обойдется такое путешествие из Москвы.

«Надо понимать, что это в первую очередь экскурсионный туризм. Примерно 90% россиян едут туда именно ради экскурсий, остальные 10% — на лечебный и пляжный туризм. Что касается цен, авиабилет из Москвы стоит примерно 70-80 тысяч рублей с пересадкой в Китае. И проживание есть на любой кошелек, начиная от 100 долларов в день. Условно за неделю еще 56 тысяч рублей, плюс два билета за 160, на двоих в среднем выходит 220 тысяч рублей. Это хороший отель, трансфер, страховка», — отметил собеседник НСН.

