Минтранс допустил восстановление авиасообщения с Венесуэлой

В Минтрансе России допустили восстановление авиасообщения с Венесуэлой при соответствующей готовности принимающей стороны. Об этом сообщили в ведомстве журналистам.

В министерстве уточнили, что запуск рейсов возможен после подтверждения со стороны Венесуэлы. При этом в Минтрансе отметили, что решений о возобновлении полетов на Кубу на данный момент не принято.

Регулярные рейсы в Венесуэлу были приостановлены в декабре 2025 года. Тогда российские перевозчики объяснили прекращение программы недостаточным спросом и отсутствием устойчивого туристического потока. В январе в Минтрансе РФ заявляли, что возвращение рейсов в ближайшей перспективе не рассматривается.

Одновременно с этим Минэкономразвития РФ отменило ранее действовавшую рекомендацию для туроператоров воздерживаться от продажи туров в Венесуэлу, а МИД РФ отозвал совет гражданам не посещать страну. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что власти республики контролируют обстановку, обеспечивают общественный порядок, а туристическая инфраструктура готова к возобновлению полноценной работы.

Опрошенные TourDom.ru туроператоры подтвердили намерения возобновить продажу туров в Венесуэлу, но лишь после восстановления полетных программ. Так что конкретных решений по вопросу пока нет.