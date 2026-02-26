В Таиланде не могут найти 25-летнего россиянина

В Таиланде российские волонтеры разыскивают 25-летнего гражданина РФ, ранее проживавшего на севере страны и пропавшего в Бангкоке в середине февраля, стало известно РИА Новости.

Россиянин 2000 года рождения пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда. В середине февраля он внезапно объявился в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке без денег и документов, а «через два дня снова пропал», рассказал агентству волонтер.

Известно, что до исчезновения молодой человек жил в провинции Чиангмай, в райцентре горного района Чиангдао, и преподавал в местной школе.

Со времени второго исчезновения в Бангкоке никакой информации о нем нет ни у волонтеров, ни у посольства, ни у правоохранителей.

К поискам подключились россияне, живущие в Бангкоке и в других местах Таиланда.

Пропавший мужчина родом из Владивостока, у его родных нет информации о местонахождении родственника.