Сколько туристов принял Хайнань за новогодние каникулы

Южная китайская провинция Хайнань в период празднования Нового года по лунному календарю (Праздника весны, 15-23 февраля) приняла 12,32 млн туристов, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом пишет местная газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное Управление по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта.

Общий объем доходов туристической сферы в этот период, указали в ведомстве, достиг 18,37 млрд юаней, увеличившись на 30,7%. Девятидневные праздничные каникулы в сочетании с мерами властей по развитию свободного торгового порта и преимуществами тропического островного курорта обеспечили высокий спрос и рост потребительской активности в туристической сфере.

Существенный вклад в положительную динамику внесли беспошлинная торговля и въездной туризм. По информации миграционной службы, число приехавших на Хайнань иностранных туристов, жителей специальных административных районов Гонконга, Макао, а также острова Тайвань, составило 20 тыс. человек, что на 82% больше в годовом выражении.

Власти региона организовали свыше 260 культурных, туристических и спортивных мероприятий, запустили более 40 новых туристических проектов. Рост турпотока зафиксирован не только в традиционно популярных курортных зонах, но и в западных прибрежных районах острова.

Согласно статистике, в 18 городах и уездах Хайнаня отмечен рост числа туристов и доходов от туризма. В 13 административных единицах показатели увеличились двузначными темпами.

В период праздников туристическая инфраструктура функционировала в штатном режиме, пишет издание. Местная платформа по защите прав потребителей приняла 778 обращений, по которым было выплачено 1,72 млн юаней в рамках механизма предварительной компенсации за зафиксированные недостатки в предоставлении услуг.