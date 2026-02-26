В туриндустрии объяснили, как Сочи «проиграл» Турции и Вьетнаму

Сергей Голов заявил НСН, что россияне выбирают более прагматичные зарубежные направления на лето из-за цен в Сочи, а Дмитрий Горин напомнил, что бронирования туда начинаются лишь в апреле-мае.

Спрос на Сочи и курорты Краснодарского края действительно падает, во-первых, из-за атак БПЛА, а во-вторых, из-за выгодных цен на зарубежные направления. Об этом НСН рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Самый массовый российский курорт столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. Так, в январе-феврале бронирования Сочи сократились у одних операторов на 5-9% год к году, у других – на 30%, пишет «Коммерсант». Голов подтвердил такую динамику и раскрыл основные причины.

«Действительно. Билеты дорожают, поток туристов сокращается, и авиакомпании несут достаточно большие убытки. Соответственно, было бы больше полетов – была бы больше конкуренция, и билеты бы дешевели. Сейчас авиакомпании не выбирают это направление для полетов из-за ситуации с беспилотниками — часто откладываются рейсы. Сейчас давать какие-то прогнозы очень сложно. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с СВО. Ну и плюс получается, что все борются за нашего туриста: и Египет, и Турция, и Таиланд, и Вьетнам. Так что народ выбирает более прагматичные направления для отдыха. Сочи сейчас ничем не отличается по цене от Турции, а то бывает и дороже», — рассказал он.

По словам Голова, раннее бронирование сейчас активно идет на заграничные направления.

«Сейчас нет активности по раннему бронированию на наши курорты, потому что неизвестно, какая будет ситуация, в том числе с Анапой. Неизвестно, как будет выглядеть море. Раннее бронирование сейчас массово идет в основном в Турцию, чтобы зафиксировать нынешний курс доллара», — подытожил он.

В свою очередь вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что пик раннего бронирования в Краснодарский край приходится обычно на апрель и май. При этом, по его словам, снижению спроса в Сочи способствует еще и туристический налог, а также изменения с НДС.

«В 2024 году все внутренние путешествия росли на 10-15%, а в 2025 году рост по всей стране был лишь 5%. Сейчас еще рано делать какие-то прогнозы, так как рост раннего бронирования по России, особенно на летний сезон, происходит гораздо позднее. Пик продаж на лето — это все-таки не февраль и не март, а, скорее, апрель и май. К сожалению, все еще есть неопределенности с Анапой. Краснодарский край пока тоже дает отрицательную динамику. Если конкретно по Сочи, то замедлению спроса способствует межсезонье. Также сохраняется рост цен по инфляции. Плюс в этом году увеличился туристический налог до 2%, увеличилась фискальная нагрузка в связи с налоговыми изменениями по НДС. На фоне укрепления рубля есть еще перераспределение спроса в сторону выездных направлений», — подытожил он.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов рассказал НСН, что, скорее всего, этим летом в Анапе будет полноценный пляжный сезон, если не случится новых разливов мазута с затонувших танкеров, так как большая часть токсичного вещества осталась похоронена на глубине.