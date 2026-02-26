Блогер побывал в США и рассказал, что его удивило

Российский тревел-блогер Александр описал жизнь работников сферы обслуживания в США словами «рабы никуда не исчезли». Об этом он написал в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

«Мы проехали США, Мексику, страны Центральной Америки. Разные флаги, языки, цены. А ощущение — одно и то же. Люди работают много, живут на грани, боятся потерять работу сильнее, чем здоровье, и не представляют, как из этого выбраться», — пишет Александр.

Россиянин много говорил с уборщиками, курьерами, официантами и водителями в США. По его словам, все они улыбаются, сохраняют позитивный настрой, но на самом деле многие из них работают одновременно на двух работах и спят по четыре-пять часов. Также некоторым работа покрывает медицинские страховки — в случае увольнения им будет нечем платить за лекарства.

Он отметил, что большинство из тех, с кем ему довелось говорить, считают свое положение нормой, и от этого становится страшно. Свобода — это деньги, здоровье и возможность сказать «нет», подчеркнул россиянин.

«А пока у большинства этого нет — рабы никуда не исчезли. Они просто стали законопослушными, застрахованными и очень уставшими», — заключил Александр.

