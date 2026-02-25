Одним весело, другим страшно: как туристы на Бали пережили очередной потоп

На Бали сохраняется красный (максимальный) уровень опасности: умеренные и сильные осадки прогнозируются сегодня ночью и завтра. Наибольшая опасность наводнений отмечается в Денпасаре и таких туристических районах как Бадунг, Гианьяр, Клунгкунг и Карангасем.

© tourdom.ru

Непрекращающиеся несколько дней проливные дожди уже вызвали масштабные наводнения и оползни по всему острову. В Денпасаре накануне реки вышли из берегов и затопили жилые кварталы. В некоторых районах уровень воды достигал метра. Туристы, находящиеся в Куте, выкладывают в соцсетях фото и видео затопленных отелей:

«Буду всегда на втором этаже комнаты снимать», – прокомментировал один из них.

«Гили тоже затопило», – сообщил другой.

«Все дожди провел на Нуса Дуа в отеле: серфинг под дождем, утренняя йога с видом на океан с дождем, прогулки босиком – тоже кайф. Из минусов: отменил свою поездку на острова и застрял в пробке до Куты. Пришлось с такси в моменте пересаживаться на байк. Было очень весело и мокро», – рассказал третий.

При этом, несмотря на погоду, не все туристы отказались от экскурсий и развлечений:

«Были на Даймонд бич, ехали назад сквозь ливень. Но я видела, как лодки снорклинга отправлялись с людьми». «На водных байках по-кайфу кататься – наслаждаемся», – рассказывают они.

Но некоторым было не до веселья:

«Подруга с Табанана не смогла вызвать такси в аэропорт: и машины, и байки отказывали».

А туристы, только собирающиеся на остров, переживают:

«Думаем: отменять вылет 26 февраля – стоит ли ехать?» «Мы в субботу прилетаем – ужас, как страшно, а билеты невозвратные».

Впрочем, ситуация немного улучшилась:

«В Нуса Дуа сегодня весь день сухо и тепло». «В Улувату с утра дождь был, а потом только тучи».

Но к концу дня погода на Бали снова изменилась:

«В Убуде ливень пошел сильный», – рассказывают отдыхающие.

В аэропорту Денпасара вечером в среду отменили или перенесли часть рейсов. Большинство ночных (сейчас на острове уже два часа 26 февраля) вылетели по расписанию.

Добавим, что индонезийское метеорологическое агентстве BMKG сообщило об опасных морских условиях вокруг Бали и в прилегающих водах: до 28 февраля прогнозируются волны высотой до 4 м. Власти призвали жителей, туристов и морских операторов сохранять бдительность, следить за официальными прогнозами погоды и избегать поездок в зоны повышенного риска.