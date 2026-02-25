Названы самые популярные зарубежные направления у россиян в 2025 году

Выездной туризм в России не просто восстановился, а кардинально сменил географию: Европа окончательно уступила место Востоку. Согласно данным Погранслужбы ФСБ, обработанным АТОР, в 2025 году россияне совершили 31,5 млн зарубежных поездок, из которых 13,4 млн пришлись на туристические цели — рост на 15,6%.

© runews24.ru

Абсолютным лидером пятый год подряд остается Турция, принявшая 6,9 млн наших соотечественников — всего на 100 тысяч меньше рекордного 2019 года. В туроператоре Fun&Sun отметили рост продаж на 24%, объясняя это укреплением рубля и заморозкой цен в отелях на уровне предыдущего года.

Второе место с огромным отрывом заняли Объединенные Арабские Эмираты: 1,72 млн туристических визитов, что на 17,1% больше, чем годом ранее. Посол ОАЭ в РФ Мухаммад Ахмад Аль Джабер подтвердил цифру в 2 млн с учетом всех целей поездок, назвав сотрудничество в сфере туризма ключевым драйвером двусторонних отношений.

Третью строчку удерживает Египет, куда турпоток вырос на 36,1% — до 1,62 млн человек. Министр туризма Египта Шериф Фатхи заявил, что Россия вернула себе первое место по числу гостей, обогнав Германию.

Главным открытием года стал Вьетнам, показавший феноменальный рост на 834% (689,7 тыс. туристов). В тройку стран-рекордсменов также вошли Тунис (+412%) и Индонезия (+229,5%).

Китай, открывший безвизовый режим, принял 1,36 млн российских туристов, войдя в пятерку лидеров. Таиланд, несмотря на небольшое снижение (-5,3%), сохранил пятую позицию с 885 тыс. визитов. Саудовская Аравия, готовящаяся к введению безвиза, уже продемонстрировала рост интереса: по данным АТОР, въездной турпоток из королевства в Россию за три квартала увеличился на 20%.

Эксперты АТОР констатируют:

«Почти весь спрос в выездном туризме по-прежнему сосредоточен в массовых направлениях с высокой емкостью. Рынок движется вперед только за счет открытия таких крупных направлений, как Вьетнам, в то время как интерес к более нишевым странам пока слабо влияет на общую статистическую картину».

Европа, некогда любимое направление, окончательно превратилась в экзотику для единиц, уступив место солнцу, пляжам и восточному гостеприимству.

Ранее эксперт разрушил миф о «горящих» турах и объяснил, как не переплатить агенту. Генконсул РФ предупредил туристов о рисках опозданий на стыковки в Китае