Появились дешевые варианты перелетов на Бали

В системах онлайн-бронирования появились выгодные варианты перелетов round trip из российской столицы на индонезийский курортный остров Бали. Их предлагает авиакомпания Sichuan Airlines.
За 49,3 тыс. руб., включая 23 кг багажа предлагается отправиться туда 24 мая, обратно – 1 июня. Можно выбрать и другие даты и продолжительность отдыха. В ту же стоимость обойдутся перелеты с 26 мая по 5 июня, а также на 2 недели: с 2 по 15 июня или с 13-го по 28-е число первого летнего месяца. Наличие и цены мы проверяли в 18:00 25 февраля.
Пересадки – в Китае, в аэропорту Чэнду. На пути туда – 3 ч 55 мин, на обратном ~ 11,5 часа, во время длительной стыковки можно выйти в город, воспользовавшись безвизом.
Для сравнения, прямые рейсы «Аэрофлота» в те же даты почти втрое дороже – 134,8 тыс. руб. с учетом доплаты за перевозку чемодана.
Отметим, что в отличие от другой популярной у туристов страны ЮВА, Таиланда, сухой сезон на Бали приходится не на зиму, а на период с середины весны по октябрь. Май и июнь считаются благоприятными для пляжного отдыха месяцами.
Вчера мы писали, что из-за непрекращающихся проливных дождей на индонезийском острове объявлен наивысший уровень погодной опасности.