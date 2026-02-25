Уехавший из России блогер раскрыл частую просьбу американцев

Популярный блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, раскрыл отношение американцев к его российскому происхождению, а также рассказал, с какой просьбой местные жители часто к нему обращаются. Интервью опубликовала «Газета.Ru».

По словам блогера, в Америке он встречался только с хорошим отношением к себе.

«Людям вообще нравится, что я из России. Просят побольше рассказать про Москву, [президента России Владимира] Путина и зиму», — добавил он.

Давыдов также отметил, что, на его взгляд, американцы не сильно отличаются от русских по менталитету.

Ранее Мэддисон заявил, что в США россиян воспринимают как трудолюбивых людей, которые всегда придут на помощь, если их попросить об этом. При этом он отметил, что сталкивался с негативным отношением к себе в Европе.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре 2024 года. Он заявил, что уехать в Америку ему помог адвокат. Свое решение блогер объяснил тем, что давно мечтал пожить в этой стране.