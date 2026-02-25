На борту «Уральских авиалиний» произошло возгорание пауэрбанка

На рейсе из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание портативного аккумулятора прямо на борту самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, пауэрбанк находился на соседнем кресле рядом с владельцем и воспламенился примерно через 20 минут после взлета. Пассажир попытался отсоединить подключенный смартфон и получил легкий ожог пальца.

Огонь успел повредить обивку кресла и ремень безопасности. Бортпроводники оперативно применили огнетушитель для ликвидации возгорания. После этого устройство поместили в металлическую емкость с водой и изолировали.

Пассажиру предложили медицинскую помощь, однако он отказался. По данным авиакомпании, инцидент не повлиял на выполнение рейса: самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в Турции.

С 1 января 2026 года действуют обновленные правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по перевозке опасных грузов, в том числе пауэрбанков. Согласно этим нормам, пауэрбанки можно провозить только в ручной клади. Их запрещено использовать во время руления, взлета и посадки, а хранить внешние аккумуляторы можно только под сиденьем или в кармане кресла.