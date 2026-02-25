Туристам на Пхукете придется почти сутки ждать вылета в Москву

Авиакомпания AZUR air продолжает корректировать расписание рейсов в Таиланд и обратно: сегодня серьезные задержки отмечены у 7 бортов.

Так, ZF-2838 Паттайя – Екатеринбург отстает от графика почти на 8 часов: вместо 18:20 25 февраля он прибудет на Урал после 02:00 26 февраля. Соответственно, сдвинут и обратный вылет: с 20:20 на 03:40 завтрашнего утра. Аналогичный «простой» отмечается у ZF-2927 Уфа – Пхукет и ZF-2928 Пхукет – Уфа, а также у ZF-2986 Пхукет-Сургут.

Больше всего – 21 час – придется ждать пассажирам ZF-2902 Пхукет – Москва: он должен был прилететь в столицу России в 21:00 среды, но ожидается только к 18:10 четверга. Отложен и вылет ZF-2901 Москва — Пхукет.

Изменения связаны с поломкой самолета Boeing 767 с регномером RA-73080, прилетевшего в Таиланд из Екатеринбурга 23 февраля. «Наши инженерно-технические специалисты прилагают максимум усилий для того, чтобы этот самолет как можно скорее вернулся в строй. А пока вынуждены корректировать расписание для минимизации времени задержек по всей сети», – пояснили TourDom.ru представители перевозчика. В компании заявляют, что всем пассажирам указанных бортов предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: предоставляются прохладительные напитки и горячее питание, а также места в гостиницах.

Между тем туристы сообщают о переносе вылетов и на других маршрутах: например, ZF-2601 из Внуково на Фукуок сдвинули более чем на 7,5 часа: с 23:15 26 февраля на 06:55 27 февраля.