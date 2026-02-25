Южная Корея намерена привлечь 30 млн иностранных гостей в год

Южная Корея намерена превратить туризм в один из ключевых драйверов экономического роста и довести ежегодный поток иностранных гостей до 30 млн человек. Соответствующую цель власти официально закрепили на расширенном заседании Национального совета по туристической стратегии, которое впервые за несколько лет прошло под личным председательством президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Популярность корейской культуры - в прибыль

Выступая на заседании, которое состоялось в среду 25 февраля, глава государства подчеркнул, что глобальный успех корейской культуры должен напрямую конвертироваться в экономические результаты. "Развитие культурной индустрии, вызванное феноменом K-culture, в конечном итоге должно привести к развитию туризма", - заявил Ли, добавив, что именно через туризм "взрывная энергия корейской культуры должна превратиться в рост, который люди смогут почувствовать, и в создание рабочих мест".

По словам президента, страна подошла к переломному моменту. "Мы должны выйти за рамки количественного расширения и совершить крупный переход к качественному росту, чтобы открыть эпоху 30 миллионов иностранных туристов", - сказал он.

Не только Сеул

Ключевой задачей власти называют перераспределение туристических потоков, поскольку около 80% иностранцев по-прежнему концентрируются в столице. "Если мы будем довольствоваться ситуацией, когда 80% туристов сосредоточены в Сеуле, рост отрасли неизбежно упрется в потолок", - отметил президент.

В рамках новой стратегии правительство намерено превратить региональные аэропорты в полноценные международные туристические ворота. Планируется увеличение числа прямых зарубежных рейсов, введение отдельных квот на международные маршруты и предоставление авиакомпаниям финансовых стимулов для открытия новых направлений.

Одновременно маркетинговая политика будет переориентирована на регионы. В частности, власти намерены развивать чартерные программы между местными аэропортами и городами второго и третьего уровня Китая, а также продвигать проект "30 малых городов Кореи", ориентированный на японских туристов с высокой долей повторных визитов.

Чтобы увеличить продолжительность пребывания гостей, правительство запускает новые проекты развития регионального туризма. Среди них - программа модернизации устаревших туристических зон "Возрождение 30 достопримечательностей" и инициатива "100×100", предполагающая поиск новых туристических объектов при участии экспертов и граждан.

Параллельно создается сеть железнодорожных туристических маршрутов по всей стране, включая пилотный проект вдоль южного побережья, объединяющий 27 регионов с сокращающимся населением.

Упрощение въезда для иностранных туристов

Правительство объявило о масштабном пересмотре миграционных процедур. Среди мер - пилотный безвизовый режим для групповых туристов из Индонезии, расширение выдачи многократных виз для граждан Китая и стран Юго-Восточной Азии, а также распространение автоматической системы пограничного контроля на страны ЕС.

Президент отдельно подчеркнул необходимость анализа всей цепочки путешествия иностранного гостя - "от региональных аэропортов и круизной инфраструктуры до иммиграционных процедур", призвав чиновников "рассматривать систему глазами туриста".

Председатель комитета "Год посещения Кореи" и глава компании Hotel Shilla Ли Бу Чжин отметила, что главная задача - устранить неудобства для путешественников: "Мы будем работать вместе с правительством и бизнесом, чтобы туристы не испытывали трудностей с оплатой, транспортом и получением информации независимо от региона, который они посещают".

Она добавила, что иностранцы все чаще воспринимают Южную Корею не просто как страну для визита, а как место, "где хочется пожить, как сами корейцы", однако признала, что в туристической инфраструктуре "по-прежнему остается немало того, что необходимо улучшить".

Развитие круизов и реформа гостиничной отрасли

Сеул рассчитывает активно нарастить круизный поток, который, по прогнозам, уже в этом году достигнет 1,7 млн человек. Для этого вводится ускоренная система пограничного контроля для круизных лайнеров, расширяется практика оформления пассажиров прямо на борту, а отдельные терминалы перейдут на круглосуточный режим работы.

Кроме того, рассматриваются строительство нового круизного терминала в северной гавани Пусана и усиление связки портов с региональными туристическими маршрутами.

Одним из ключевых направлений станет реорганизация системы размещения туристов. Власти намерены объединить управление традиционными гостиницами с так называемыми "жизненными" апартаментами, распространив меры поддержки на весь сектор размещения.

Планируются введение национальной системы сертификации качества гостиничных услуг, расширение финансовой поддержки реконструкции региональных отелей и смягчение ряда строительных ограничений. Отдельное внимание уделяется созданию корейского аналога европейских парадоров - гостиниц в исторических зданиях, включая ханоки и буддийские храмы.

Туризм как новый двигатель роста

Власти открыто называют нынешний момент "золотым временем" для рывка отрасли. В 2025 году страну посетили почти 18,9 млн иностранцев - исторический максимум, а их расходы превысили 17,4 трлн вон.

Отдельно президент Ли Чжэ Мён указал на сохраняющиеся проблемы в туристической отрасли, предупредив о рисках для дальнейшего роста. "Мы должны особенно остерегаться недобросовестных практик, из-за которых путешественники могут отвернуться от страны", - заявил он. По словам главы государства, "завышенные цены, недружелюбное отношение и чрезмерно навязчивое привлечение клиентов - это злоупотребления, которые в конечном итоге наносят серьезный ущерб местной экономике, и их необходимо искоренять заранее".

Эксперты признают, что Южная Корея находится в окружении мощных конкурентов по части туристической отрасли. Рядом находятся теплые и круглогодично популярные страны Юго-Восточной Азии, многогранный Китай, где сочетаются многочисленные исторические памятники, суперсовременные мегаполисы и разноплановые туристические достопримечательности, а также Япония, которая давно является признанным брендом. Тем не менее Южной Корее есть что предложить - у нее прекрасная система общественного транспорта, способная доставить в любую точку страны, она компакта, безопасна и предлагает востребованную сейчас модель отдыха и шопинга в современной динамичной технологически развитой державе.

Правительство РК рассматривает туризм уже не как вспомогательную сферу услуг, а как полноценный инструмент экономического роста, регионального развития и создания рабочих мест.