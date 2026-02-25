Названы лучшие направления для бюджетного отдыха в марте

В марте для бюджетного пляжного отдыха доступны два направления: Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщила руководитель турфирмы Ксения Переина. Она отметила, что туристов там ждет теплое море, что особенно приятно после холодной зимы.

«Если море нужно теплое для купания – выбирайте Египет или ОАЭ. Хочется сэкономить и не боитесь прохладной воды? Берите Турцию в мае», – сказала эксперт.

Переина предложила несколько готовых вариантов отдыха на двоих на 10 ночей с перелетом из Москвы и проживанием в пятизвездочном отеле по системе «все включено». Стоимость путевки в Эмираты начинается от 210 тысяч рублей. Средняя дневная температура в этой стране составляет около 27 градусов, а ночная – около 23 градусов, уточняет News.ru. Туры в Египет стоят от 170 тысяч рублей, что, по словам эксперта, является «идеальным балансом цены и тепла».

Добавим, что по мнению турэкспертов, в марте стоит также выбрать поездку в Китай. Погодные условия первого весеннего месяца позволяют выбрать отдых на любой вкус: от осмотра достопримечательностей Пекина до пляжного релакса на острове Хайнань.