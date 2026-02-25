Китайская кофейня на краю пропасти покорила соцсети

Во время недавних новогодних каникул в Китае, кофейня, расположенная на отвесной скале в провинции Фуцзянь, произвела настоящий фурор в социальных сетях. Концепция заведения предлагает посетителям уникальный опыт: облачившись в снаряжение для скалолазания, они спускаются по отвесной стене, чтобы насладиться кофе, сидя на узкой доске с захватывающим видом на морские просторы.

Новогодние праздники стали идеальным временем для распространения этой новости. Интернет-пользователи активно делились фотографиями и отзывами о посещении этого места.

За 398 юаней (примерно 4,4 тысячи рублей) клиенты получают не только чашку кофе, но и полный пакет услуг: страховку, необходимое альпинистское снаряжение и сопровождение опытного инструктора, который берет на себя роли гида, официанта и фотографа. Посетители могут находиться на своей «смотровой площадке» неограниченное количество времени, наслаждаясь уступом, закрепленным в 60 метрах над уровнем моря.

В условиях жесткой конкуренции на китайском рынке внутреннего туризма, владельцы заведений общественного питания и туристических компаний постоянно ищут способы выделиться. Предложение таких уникальных услуг, как в кофейне на скале, является ярким примером этой тенденции. Тем, кто хочет испытать этот экстремальный отдых, стоит поторопиться, прежде чем популярность места приведет к длинным очередям и снижению качества впечатлений.