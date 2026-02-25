Россияне рассказали о самых постыдных привычках соотечественников за рубежом

Около 37 процентов россиян испытывают стыд за поведение соотечественников на отдыхе за рубежом. О самых неприятных привычках граждан России стало известно аналитикам онлайн-школы иностранных языков Skyeng, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, в 34 процентах случаев россиян смущают громкие разговоры и активные беседы на родном языке в общественных местах. 27 процентов приходится на случаи неуважения к традициям и культуре другой страны, например: прогулка в коротких шортах в центре ОАЭ. 26 процентов россиян считают постыдным стремление туристов говорить по-русски даже тогда, когда собеседник явно не понимает язык.

«Часто кринжовое поведение за границей связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. Когда человек не уверен, что сможет объясниться, он начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн-переводчик. Базовое владение иностранным языком снижает тревожность и помогает вести себя естественнее», — рассказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Также в список нелепых привычек российских путешественников попали сбор еды со шведского стола «про запас», чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже, и привоз привычной еды в виде гречки, колбасы или тушенки на отдых. При этом 47 процентов респондентов отмечают, что сами чаще всего попадали в странные ситуации из-за ошибок онлайн-переводчиков.

Ранее россияне раскрыли отношение к свиданиям с иностранцами в отпуске. Выяснилось, что чаще всего с гражданами других стран россияне встречаются не ради романтики, а для личностного развития.