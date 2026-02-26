Lufthansa изменила правила провоза ручной клади из-за скандала со старинной скрипкой

Авиакомпания Lufthansa изменила правила провоза ручной клади.

Раньше в салон можно было брать предметы длиной не более 55 сантиметров, шириной 27 сантиметров и высотой 15 сантиметров. С 1 марта сумма трех параметров не должна превышать 125 сантиметров, при этом длина или ширина могут быть больше, чем раньше.

Поводом для изменения правил стал скандал со скрипачкой Каролин Видманн, сообщает Süddeutsche Zeitung. Она взяла в салон самолета старинную скрипку, изготовленную в 1782 году итальянским мастером Джованни Баттистой. Хотя сумма трех параметров чехла была меньше разрешенного максимума, его длина оказалась больше установленного компанией стандарта. Скрипачке пришлось сдать чехол в багаж и везти инструмент в руках, завернув его в одежду.

После полета Каролин Видманн опубликовала письмо к гендиректору Lufthansa Карстену Шпору с призывом изменить правила.