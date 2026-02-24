«Аэрофлот» предложил недорого слетать на Шри-Ланку

У туристов из Москвы появился шанс недорого улететь на Шри-Ланку рейсами «Аэрофлота». Билет на рейс нацперевозчика в Коломбо уже с багажом предлагают от 16,1 тыс. Такие варианты есть с вылетом 16 мая. Чуть дороже 12-го – 16,5 тыс. Также можно рассмотреть 9 мая – 17,9 тыс. Важный момент – их нужно искать в агрегаторах. На сайте авиакомпании цены почти вдвое выше.

Есть, правда, и минус – это одни из последних рейсов, доступных в системе бронирования авиакомпании. Попробовать составить round trip можно, если лететь на остров самым ранним из них. Но в этом случае возвращение через неделю, 17 мая, последним вылетом нацперевозчика будет уже небюджетным – минимум 56,6 тыс.

Впрочем, во второй половине мая есть варианты едва ли не вдвое дешевле, если лететь с пересадкой. Например, Air Arabia со стыковкой в Шардже готов взять на борт за 33–34 тыс. с включенным багажом. Время пересадки вполне комфортное – 3 часа.

Туристам, которые захотят воспользоваться выгодным предложением, стоит помнить, что погода на Шри-Ланке традиционно характеризуется ярко выраженной сезонностью, распределенной по регионам страны. Май отлично подойдет для посещения северо-восточного побережья острова для проведения релаксационного пляжного отдыха и занятий снорклингом и дайвингом.

Ранее TourDom.ru писал, что в системах онлайн-бронирования есть бюджетные билеты на Пхукет.