В Дубае совместили ритуалы Рамадана с высокой модой

В Дубае совместили вечерние ритуалы Рамадана с высокой модой: дизайнеры Dior создали для ресторана средиземноморской кухни Nammos, расположенного на пляже курорта Four Seasons Resort, шатер для ночных трапез в стиле модного дома.

Что получилось, можно оценить за 500 дирхамов ОАЭ (10,5 тыс. руб. по сегодняшнему курсу) с человека во время ночной трапезы сухур и 650 дирхамов (13,6 тыс. руб.) вечером, когда подают ифтар. Сейчас это одни из самых высоких цен в городе.

Впрочем, некоторые альтернативы не сильно ниже. Например, в Bvlgari Majlis (Bvlgari Resort Dubai), где тоже присутствует стиль Dior, но с итальянским акцентом, за ифтар придется заплатить 600 дирхамов (12,5 тыс. руб.), а за сухур – 450 (9,4 тыс.) на одного посетителя.

В известной локации Al Majlis (Mandarin Oriental Jumeira) с традиционной арабской атмосферой, стоимость начинается от 300 дирхамов (6,3 тыс. руб.). А в одном из самых популярных и крупных шатров Asateer Tent (Atlantis The Palm) – от 160 (3,4 тыс. руб.) дирхамов. Правда, есть там и VIP-предложения: 3 тыс. дирхамов (62,6 тыс. руб).