Какие страны заменили российским туристам Европу

Азия и Ближний Восток сейчас заменяют Европу российским туристам, также народ не боится ехать в Африку и Латинскую Америку, а во Францию и Италию «пробираются» летом лишь единицы, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Выездной туризм в 2025 году по-прежнему отстает от доковидных показателей – 31,5 млн поездок против 48 млн в 2019 году. Вице-президент ассоциации, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов сообщил, что «выпавшие» 16 млн поездок – это в основном туристы, которые ездили в Европу. Огромные объемы формировал приграничный шопинг-туризм: из Санкт-Петербурга в Финляндию, из Калининграда в Польшу, а также спонтанные поездки на выходные в Вену или Прагу, передает АТОР. Арутюнов рассказал, на что заменили россияне европейский туризм.

«В целом не все так плохо, потому что у нас сильно увеличились показатели по Турции, ОАЭ, Китаю, Вьетнам вырос в три раза, Япония бьет рекорды. Конечно, поездок стало меньше, особенно по Европе. Раньше при дешевых билетах люди просто летали чаще, а теперь выбирают путешествие более длительное. Раньше у нас авиабилет в Париж стоил 400 долларов, сейчас - минимум тысяча долларов плюс виза подросла. Раньше люди могли поехать два раза в сезон на неделю, теперь едут один раз, но на две недели, например. Это касается и Турции, так как билеты подорожали», - рассказал он.

При этом он отметил, что в Европу сегодня не спешат даже самые богатые туристы, так как не хотят «запариваться».

«Азия, Ближний Восток сейчас заменяют Европу, потому что Европа хороша, увидеть Париж и умереть, но это не единственное туристическое направление. Сейчас народ не боится ехать в Африку, Латинскую Америку, большой всплеск туризма в неожиданных странах: Перу, Бразилия, Аргентина. Конечно, спрос на Европу сейчас на минимуме, но летом народ все равно пробирается и на Лазурный берег, и в Испанию, в Италию. Ради моря люди готовы ездить через Стамбул, через Белград. Но сейчас эти туры перестали быть «средним классом», это теперь дорогие индивидуальные туры. Визу делать тоже сложнее, нужно иметь большие деньги на счету. Поэтому не все хотят запариваться, даже богатые», - пояснил собеседник НСН.

Россияне сталкиваются с отказами в получении виз при поездках в Европу, а большинство стран относятся к нам недружелюбно, поэтому лучше отдыхать дома или там, где не нужны визы. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.