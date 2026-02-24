Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту Мюнхена, Германия, из-за его закрытия. Об этом пишет баварская газета Tageszeitung.

Уточняется, что 19 февраля в 22:30 250 пассажиров должны были вылететь из аэропорта страны Европы в Сингапур рейсом авиакомпании Lufthansa. Перед взлетом им сообщили, что из-за сильного снегопада борту необходимо пройти противообледенительную обработку.

«Мы ждали и ждали, наблюдая за снежным хаосом на взлетно-посадочной полосе, где несколько самолетов стояли в ожидании. Затем, около полуночи, сообщили, что нам не разрешат вылететь», — рассказал турист, пожелавший остаться анонимным.

Пассажиры лайнера Lufthansa и еще четырех других самолетов предполагали, что их отвезут обратно в терминал аэропорта, однако этого не произошло. Воздушная гавань приостановила работу в час ночи, а первый автобус начал курсировать только в 4:30. По сообщениям очевидцев, в самолетах было много женщин с детьми и младенцами. Всего ситуация затронула около 500 человек.

«Из-за сильного снегопада 19 февраля были временно закрыты взлетно-посадочные полосы, произошли значительные задержки в противообледенительной обработке. Из соображений безопасности пассажирам не разрешили покинуть самолеты до момента, пока трапы и автобус не стали доступны», — говорится в официальном заявлении Lufthansa.

В итоге на утро после ночи на борту отдыхающим перебронировали билеты на ближайшие рейсы.