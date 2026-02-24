Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу

Минэкономразвития России вслед за МИД отменило рекомендацию о нежелательности продажи туров в Венесуэлу. Ведомство сообщило, что россияне вновь могут планировать поездки в эту страну, а туроператоры — продвигать и реализовывать соответствующие туристические продукты.

В министерстве сослались на заявление официального представителя МИД от 24 февраля. Там уточнили, что направление вновь открыто для организованного туризма. Одновременно гражданам, собирающимся в Венесуэлу, рекомендовано соблюдать меры предосторожности и учитывать текущую обстановку в стране.

Туроператорам предписано информировать клиентов о ситуации в государстве пребывания и предоставлять полную и достоверную информацию в соответствии с требованиями федерального законодательства о туристской деятельности.

По данным российских властей, в 2025 году Венесуэлу посетили 7 тысяч российских туристов — на 62% меньше, чем годом ранее, передает «Радиоточка НСН».