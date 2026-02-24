Российские туристы разочаровались в отдыхе в Грузии

Поток туристов из России в Грузию стремительно сокращается, и причина кроется не в политике, а в катастрофическом падении качества отдыха при взлетевших до небес ценах. Туристы, возвращающиеся из страны, которую ещё недавно называли «душевной и доступной», массово жалуются: Грузия перестала быть бюджетным направлением, но так и не стала комфортным.

Одна из путешественниц поделилась шоком: стандартный номер в тбилисской гостинице обошёлся ей в сумму, сопоставимую с проживанием в центре Парижа, однако внутри ждали грязные полотенца, несвежее постельное бельё и мебель, напоминающая советское наследие.

Особую боль туристов вызывают цены на национальную кухню. Хачапури, который ещё недавно был символом сытного и недорогого перекуса, теперь стоит как полноценный обед в российской столовой, а хинкали превратились в деликатес.

При этом уровень обслуживания, по словам отдыхающих, остался на уровне придорожной харчевни: медленный сервис, грубость персонала и полное отсутствие того самого грузинского гостеприимства, за которым когда-то ехали тысячи туристов. В отзывах всё чаще мелькают слова "холодный приём", "натянутое дружелюбие" и даже "агрессия" на улицах в вечернее время.

Инфраструктурный коллапс добивает остатки привлекательности. Даже в отелях высокой категории случаются перебои с водой и электричеством, интернет работает с перебоями, а состояние дорог оставляет желать лучшего.

На горнолыжном курорте Гудаури, который позиционируется как главный зимний курорт страны, туристы столкнулись с настоящим пищевым кризисом. Одна из россиянок рассказала, что в новогодние праздники в отеле ей приходилось питаться хлебом с маслом — качество остальной еды вызывало сомнения, а организация питания и уборки хромала на обе ноги.

Эксперты туристической отрасли бьют тревогу: имидж Грузии как "страны друзей" стремительно разрушается. Единственным козырем остаются живописные ландшафты и природа, но на одних пейзажах долго не продержаться.

Аналитики связывают перегрев рынка с наплывом мигрантов и туристов в 2022–2023 годах — индустрия гостеприимства оказалась не готова к такой нагрузке. Если цены продолжат расти, а сервис останется на уровне "совкового общепита", российские путешественники окончательно переключатся на альтернативные направления, благо выбор сегодня велик.

