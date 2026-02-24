Kuwait Airways открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Эль-Кувейтом

Авиакомпания Kuwait Airways открыла продажу билетов на прямые рейсы между Москвой и Эль-Кувейтом. Полеты в аэропорт Домодедово будут выполняться на Airbus A320neo с 16 марта по 24 октября трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам.

Стоимость билетов в обе стороны из Москвы составляет около 44 тыс. руб. При этом если брать кресло из Кувейта, то цены значительно ниже – от 14 тыс. руб. one way и от 22 тыс. за round trip. Так что рейсы, скорее всего, ориентированы именно на туристов из арабских стран.

Для российских пассажиров доступны стыковочные рейсы из Кувейта в третьи страны, однако стоимость таких перелетов пока остается высокой.

В то же время на маршруте Москва – Эль-Кувейт ежедневно летает бюджетная авиакомпания Jazeera Airways, также из Домодедово. Судя по расписанию, перевозчик продолжит работу на направлении.

Стоит отметить, билеты Jazeera включают багаж, тогда как у Kuwait Airways в тариф входит только ручная кладь. При этом для перелетов туда и обратно может быть выгодно комбинировать рейсы двух авиакомпаний.

Добавим, что Jazeera Airways позиционируется как гибридный лоукостер. Она предлагает бюджетные перелеты, но при этом имеет бизнес-класс с широкими креслами и собственный терминал в аэропорту Эль-Кувейта.