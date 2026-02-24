Купание на Пхукете может обойтись в четверть миллиона рублей

В соцсетях активно обсуждают новости о запрете на купание в северной части Пхукета. Соответствующие ограничения на своей территории ввело руководство национального парка Сиринат.

Об изменениях оно проинформировало на своих ресурсах. Кроме того, вдоль береговой линии установили несколько информационных щитов с предупреждениями. Они расположены на отрезке от Тха-Чат-Чай в районе моста, соединяющего остров с материком, до Сайкэу.

Национальный парк объяснил введение ограничений требованиями безопасности. В этом месте большая глубина и опасные течения, которые могут представлять угрозу для жизни.

В случае нарушений запрета купальщикам грозят штрафы в 100 тыс. батов (246 тыс. руб. по сегодняшнему курсу). Sirinat National Park просит местных жителей и туристов строго соблюдать предписание.

Собеседники редакции TourDom.ru напоминают, что данная локация не используется активно для пляжного отдыха. В нацпарке действует пропускной режим, и туда едут, чтобы познакомиться с уникальной природой. Тем не менее, чтобы не оказаться в глупой ситуации, стоит иметь в виду, что ограничения существуют.

