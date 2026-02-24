В АТОР объяснили падение российского турпотока на Шри-Ланку

В декабре 2025 года турпоток из РФ на Шри-Ланку упал на 20,6%, а в январе 2026 года – на 20,4%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Шри-Ланка демонстрирует спад турпотока из России в текущем зимнем сезоне, следует из национальной статистики управления по развитию туризма государства. В декабре 2025 года на остров прибыли 27 тыс. 987 туристов из РФ, на 20,6% меньше, чем в декабре 2024 года (35 тыс. 268). В январе 2026 года – 27 тыс. 134 россиянина, на 20,4% меньше, чем в январе 2025 года (34 тыс. 96). А с 1 по 15 февраля 2026 года на Шри-Ланку въехали всего 5 тыс. 645 россиян (в то время как весь февраль 2025 года дал 30 тыс. 295 туристов, то есть для февраля можно ждать и более чем двукратный спад)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по данным аналитической службы АТОР, Россия стала единственным падающим рынком из топ-10 ключевых въездных для Шри-Ланки в 2025 году, показав отрицательную динамику – минус 7,6% (186 тыс. 580 туристов за 2025 год против 201 тыс. 920 за 2024 год).

«Главная причина спада спроса на Шри-Ланку в этом сезоне – сокращение объема прямых рейсов и конкуренция с Таиландом и Вьетнамом, которые оказались более привлекательными для массового туриста. В этом зимнем сезоне большую часть туристов забрал Вьетнам», – отметили в пресс-службе.

Уточняется также, что по сравнению с новогодними заездами туры на Шри-Ланку в феврале – марте подешевели в среднем на 20–30%, а в некоторых случаях – до 40%.