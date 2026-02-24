Туристов в аэропортах Таиланда будут досматривать еще тщательнее

В аэропортах Таиланда к октябрю решили обновить процедуры досмотра пассажиров. К октябрю традиционные металлодетекторы предполагается заменить ручной проверкой каждого туриста. Это, по оценкам сотрудников отрасли, может привести к увеличению очередей, сообщает The Thaiger.

Инициатива Управления гражданской авиации Таиланда (CAAT) связана с приведением мер безопасности в соответствие рекомендациям Американской ассоциации гражданской авиации (USAP). Полностью обновленную систему досмотра планируется внедрить к январю 2027 года, при этом официального объявления о запуске изменений регулятор пока не делал.

Согласно обсуждаемому подходу, пассажиры будут проходить ручной досмотр с помощью сотрудников того же пола. Одновременно сохраняется использование рамок металлодетекторов и сканеров тела.

Кроме того, работники аэропортов получат право проверять подозрительные сумки без предварительного уведомления туристов. Результаты таких проверок должны фиксироваться и могут быть предоставлены по запросу.

Работники аэропортов уже выразили обеспокоенность реакцией пассажиров. Ручной досмотр предполагает физический контакт и может вызывать жалобы, в том числе и на очереди.