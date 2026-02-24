Туристов предупредили о ливнях и наводнениях на Бали

Власти острова Бали объявили красный (наивысший) уровень погодной опасности из-за непрекращающихся проливных дождей, которые привели к наводнениям и оползням. Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике провинции Бали.

По данным ведомства, сильные и местами экстремальные осадки сохранятся как минимум до 26 февраля. Ожидается усиление ветра в прибрежных и равнинных округах, включая Денпасар, Бадунг, Булеленг, Карангасем, Клункунг и Гианьяр. Порывы могут достигать 12,5 м/с. Отмечается, что высота волн в южной акватории Бали может составить 4 м.

В агентстве призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать подтопленных участков и следить за официальными метеосводками.

По данным туроператоров, туристический поток из РФ в Индонезию в первой половине 2025 года составил 117 тыс. визитов. Отдых в республике пользуется большим спросом у россиян.