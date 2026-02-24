Пассажиры AZUR Air еще сутки вынужденно отдохнут на Пхукете
Самолет AZUR Air, прилетевший из Екатеринбурга на Пхукет 23 февраля, по словам одного из пассажиров, приземлился на острове со второй попытки. Описанием ситуации с нами поделилась одна из пассажирок.
По ее словам, полет проходил нормально, но уже перед самой посадкой «что-то бахнуло» и лайнер тряхнуло. После этого борт еще час кружил над тайским курортом, сесть удалось со второго захода. Туристка утверждает, что посадка была «жесткой», а в аэропорту самолет «ждала куча пожарных и скорых». Никаких пояснений от экипажа в процессе полета не поступало, только в конце пилот сказал, что была неисправность. Собеседница редакции решила возвращаться с Пхукета домой «Аэрофлотом», купив новые билеты: “пусть старые пропадают”.
Другая пассажирка этого рейса в чате авиакомпании так описывает свои впечатления:
«Кружили над островом 45 минут, садились и снова взлетали, сели жестко».
В авиакомпании редакции TourDom.ru пояснили, что посадка ZF 2937 прошла благополучно, в штатном режиме.
«На борту находились 336 пассажиров и 11 членов экипажа. Никто не пострадал. Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета на Пхукете для уточнения причин посадки».
По данным flightradar24, Boeing-767 с регномером RA-73080, летевший из Кольцово на Пхукет, прибыл на курорт по графику, в 19:46. А вот его дальнейших маршрутов в расписании сервиса нет.
Как написали пассажиры, серьезно задерживается с отправлением рейс Azur air с Пхукета в МинВоды - по всей видимости, его должен был выполнить прибывший из Кольцово борт.
«Туристов вернули в отели. Ждем вылета».
В авиакомпании подтвердили перенос рейса: «ZF 2956 отложен по техническим причинам. AZUR air продолжает подготовку воздушного судна. Вылет из Пхукета планируется 25 февраля в 06:40 по местному времени (02:40 по МСК). С пассажирами работают представители авиакомпании. На время ожидания предоставлены напитки и горячее питание, людей разместили в гостиницах согласно ФАП».
По информации онлайн табло аэропорта, в МинВодах борт ожидают с 33-часовым опозданием – в 12:25 25 февраля вместо 3:10 24-го.