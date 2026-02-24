Евросоюз обсуждает новый запрет на въезд в Европу для россиян

Российские СМИ взбудоражила тема новых запретов на въезд в Европу для граждан РФ. О планируемых изменениях накануне рассказала глава МИД стран Евросоюза Кая Каллас. ЕС якобы намерен запретить въезд в Шенгенскую зону россиянам, принимавшим участие в СВО на Украине. Речь о сотнях тысяч человек.

Нельзя сказать, что тема абсолютно новая. Еще в середине 2025-го с подобной идеей выступил ряд стран – Польша и государства Скандинавии и Балтии сообщили, что могут запретить въезд участникам спецоперации. Совместное решение было утверждено министрами иностранных дел этих государств. Впрочем, этот шаг был уже чрезмерным – они и без того не пускают россиян с 2022 года и не выдают визы.

В начале 2026 года тема вновь оказалась в инфопространстве. В частности, со ссылкой на Эстонию. Конкретики по дате введения запрета по состоянию на сегодня нет. Предполагается, что эти ограничения войдут в новый, 20-й пакет санкций против РФ. Однако Евросоюз не смог согласовать его перед 24 февраля – это произошло впервые с момента проведения спецоперации.

Отметим, что последние 4 года и без того действуют ограничения на въезд в Европу и выдачу виз россиянам. После 2022 года их ввели Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Въезд с туристическими целями в большинство из этих стран через внешние границы невозможен.

Остаются лояльными к россиянам Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция. Для посещения Европы туристы получают шенгены в консульствах этих стран.