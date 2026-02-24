Российские туристы продолжают отдыхать на Кубе. Многие отели до сих пор работают, несмотря на ситуацию с топливом в стране. Об этом рассказал и. о. генконсула РФ в республике Алексей Некрасов.

«Исходим из того, что организованных туристических групп из России здесь не осталось, – отметил дипломат. – Но отдельные самостоятельные путешественники из нашей страны продолжают приезжать».

Клиенты туроператоров ранее покинули Кубу, их вывезли на рейсах авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» (Nordwind).

Сейчас же российские самостоятельные туристы попадают на кубинские курорты благодаря программам Turkish Airlines. Летят из Москвы в Стамбул и дальше в Гавану. С понедельника по четверг рейсы выполняются напрямую, а в выходные действует маршрут Москва – Стамбул – Панама – Гавана с привлечением панамской авиакомпании Copa Airlines.

Также дипломат пояснил, что больших проблем с размещением туристов на данный момент нет. Многие отели продолжают работать.

«Некоторые гостиницы, конечно, закрыты в свете кризиса с топливом, но практически на всех курортах есть открытые. В Гаване приостановило работу минимальное количество отелей – в основном это объекты второй линии. Препятствий для отдыха на Кубе для наших туристов нет», – добавил Алексей Некрасов.