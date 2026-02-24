«Минус 9000 рублей за вечер». Турист предупредил о дорогой жизни в Австралии

Российская тревел-блогерша Екатерина побывала в Австралии и раскрыла стоимость месяца жизни в этой стране. Своими расчетами она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

© globallookpress

Автор публикации рассказала, что в Австралии сейчас жесткий жилищный кризис, и краткосрочная аренда, особенно в крупных городах, обходится очень дорого. Снять комнату на месяц на платформе Airbnb там можно примерно за 120-150 тысяч рублей, ночь в хостеле обойдется в 4-5 тысяч рублей, посуточная аренда комнаты — от 8 тысяч рублей, а посуточная аренда квартиры — от 12 тысяч рублей.

«Рестораны в Австралии — это почти гарантированный минус 7-9 тысяч рублей за вечер, и я не видела смысла делать это регулярно. Высокие цены здесь напрямую связаны с уровнем зарплат, налогами и арендой, поэтому готовка дома в Австралии — не про жесткую экономию, а про обычную повседневную логику», — призналась Екатерина, добавив, что еда в этой стране ей обходилась примерно в 70 тысяч рублей в месяц.

На транспорт у путешественницы ушло около 20 тысяч рублей (включая городские поездки и перелеты между городами), а на развлечения и связь — около 10 тысяч рублей. Итого, за месяц получилась сумма, равная примерно 240-250 тысячам рублей. Россиянка уточнила, что она не брала в аренду машину, не занималась шопингом и не ходила в рестораны по вечерам.

«Австралия действительно безумно дорогая, если жить как пакетный турист. Но если включить режим местного с базой, готовкой, автобусами и редкими удовольствиями, это выйдет реально по бюджету», — заключила она.

