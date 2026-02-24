Куда лучше отправиться на отдых в Китае в марте

Март в Китае знаменует собой пробуждение природы и старт высокого туристического сезона. Путешественникам, мечтающим о перезагрузке и новых эмоциях, эксперты рекомендуют обратить внимание на Поднебесную именно в этот период. Погодные условия первого весеннего месяца позволяют выбрать отдых на любой вкус: от осмотра достопримечательностей Пекина до пляжного релакса на острове Хайнань. Куда лучше отправиться на отдых, рассказывает «ФедералПресс».

© РИА Новости

От горнолыжки до солнечного курорта

«В Китае в марте туристу доступны буквально все виды отдыха. Если вы лыжник – добро пожаловать на курорт Ябули, где сезон катания продолжается до конца месяца. Если вам нужен пляж и океан – тропический Хайнань, который часто называют «восточными Гавайями», готов предложить идеальный релакс под пальмами. Для ценителей экскурсионных программ март особенно хорош: температура комфортная для прогулок, а главные архитектурные символы страны пока не переполнены туристами, в отличие от пиковых майских дат. Кроме того, именно в марте в Пекине и Шанхае начинается цветение сакуры, что гарантирует не только эстетическое удовольствие, но и уникальные фотографии», – поясняют представители туристической отрасли.

Для максимальной отдачи от поездки специалисты советуют рассмотреть комбинированные туры. Сочетание пляжного или горнолыжного отдыха с экскурсионной программой и шопингом позволит составить наиболее насыщенное и яркое путешествие, передает журнал «Виасан».

Преимущества и возможные сложности мартовского вояжа

Как отмечают опытные путешественники, отдых в начале весны имеет ряд неоспоримых достоинств. Главным из них является пробуждение природы: парки и сады утопают в цветущей сакуре и персике, создавая неповторимую атмосферу. Мягкая погода без изнуряющей жары идеальна для изучения мегаполисов и древних памятников. К тому же март – это период низкого сезона, что гарантирует отсутствие очередей у популярных локаций и более демократичные цены на туристические услуги.

Вместе с тем, путешественникам стоит учитывать и некоторые нюансы. За исключением южных провинций, погода в остальных регионах может преподносить сюрпризы в виде внезапных заморозков или дождей. В северных районах из-за активного таяния снегов возможны трудности с проездом по отдельным маршрутам, так как там все еще сохраняются зимние условия.

Погодные условия по направлениям

В марте природа стремительно пробуждается, а температура воздуха неуклонно повышается. В Пекине днем воздух прогревается до +7…+10 градусов. Солнечная погода способствует долгим прогулкам по историческим кварталам, а цветущая сакура в парках делает их особенно живописными.

В Шанхае немного теплее (+12…+13 градусов), однако туристам рекомендуют иметь при себе зонт из-за кратковременных дождей. Тибет привлекает искателей мистики: дневная температура здесь составляет +10…+12 градусов, хотя ночью возможны заморозки до –5 градусов.

Главным хабом пляжного отдыха остается остров Ханьнань. В курортной Санье в марте устанавливается летняя погода: воздух прогревается до +27 градусов, а температура воды в море достигает комфортных +25 градусов. В Гуанчжоу и Гонконге также тепло (+21…+25 градусов), однако эти регионы отличаются переменчивой погодой с ветрами и осадками.

Чем заняться на Хайнане

Остров Хайнань остается безусловным лидером по числу российских туристов в марте. Теплое Южно-Китайское море, живописные бухты Ялунвань, Саньявань и Дадунхай создают идеальные условия для пляжного отдыха. Отсутствие изнуряющей жары позволяет с комфортом исследовать природные достопримечательности: Ущелье Бабочек, тропический парк Янода с уникальной флорой и остров Обезьян.

Особого внимания заслуживают термальные источники острова. Расположенные в непосредственной близости от центров китайской медицины, они предлагают уникальные оздоровительные программы, сочетающие целебные свойства воды с древними врачебными практиками. Для знакомства с культурой региона туристам рекомендовано посетить этнографическую деревню народностей Ли и Мяо с театрализованными представлениями, а также даосский парк «Небесные гроты» и кратер потухшего вулкана Ма Ань.