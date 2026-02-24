Стоит ли ехать на Пхукет в сезон дождей ради дешевого тура

Российская туристка съездила на Пхукет в сезон дождей. Она провела на острове 10 дней и поделилась впечатлениями об отеле, питании, экскурсиях и рассказала, стоит ли ехать на остров в несезон ради низких цен.

© globallookpress

«Туры с прямыми рейсами из Москвы и низкая цена сделали свое дело. Я понимала, что еду в сезон дождей, но горящий тур всего за 129 тысяч на двоих перевесил все сомнения. Если честно, об этом немного пожалела – особенно в первые дни», – поделилась россиянка на дзен-канале «Полетели отдыхать!».

По словам туристки, дожди шли почти каждый день – то короткими ливнями, то затяжными на весь день. Море штормило, вода была мутной. Ближайшие к отелю пляжи Камала и Сурин для купания не подходили. Относительно спокойную воду нашли на пляже Hua Beach в получасе ходьбы. Спасением также стала морская экскурсия на острова с включенным обедом – около 2500 бат с человека. Там вода оказалась прозрачной, а снорклинг – отличным. По словам женщины, без этой экскурсии отдых на острове оставил бы только разочарование.

«Цены в несезон действительно ниже, и это позволяет остановиться в отеле, который в декабре был бы не по бюджету», – поделилась она.

Отель Princess Kamala Beachfront порадовал большой зеленой территорией, бассейном и тренажерным залом, а завтраки по системе «шведский стол» были разнообразными. Впрочем, номер оставил смешанные впечатления: старый матрас с пружинами, шумный кондиционер и странная планировка санузла. К тому же по ночам мешала музыка из соседних баров.

Что касается питания за пределами отеля, то при курсе примерно 2,5 рубля за бат тайская лапша в кафе обходилась в 120–150 бат, бургер – 290–350 бат, стейк из лосося – 390 бат. Фруктовый шейк на рынке – 50 бат, кофе – 100–150 бат.

Для развлечения пара отправилась на световое шоу Carnival Magic – это большая территория с аттракционами, за каждый из которых нужно доплачивать отдельно, и часовым шествием артистов с гигантскими фигурами. Ужин по системе «шведский стол» входил в стоимость билета и оказался вкусным. Два билета обошлись примерно в 12 800 рублей.

В итоге, по мнению туристки, Пхукет в сезон дождей подойдет только тем, кто готов к нестабильной погоде и не рассчитывает на спокойное море каждый день. В таком случае она советует обязательно включить в программу морскую экскурсию на острова – иначе насладиться хорошим снорклингом просто негде. Тем же, для кого главная цель отдыха – пляж и море, лучше приезжать на остров с ноября по март.