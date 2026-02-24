Туристы как контрабандисты: попавшая на пляже в ухо песчинка может стоить свободы

Российская туристка едва не лишилась слуха и невольно оказалась на грани серьезных проблем с законом после отдыха на Бали.

© tourdom.ru

По данным Shot, 29-летняя Аделина из Казани вместе с мужем устроила семейную фотосессию на фоне океана перед вылетом домой. Во время съемки ей в ухо попала соленая вода и песок, однако тогда она не придала этому значения. Спустя 5 дней после возвращения в Казань у девушки сильно разболелось ухо, появился странный звон, и с мучительными болями она обратилась к лору. Врач обнаружил в слуховом проходе несколько мелких камней с балийского пляжа – их извлекли при помощи спецоборудования.

Эта история могла привести не только к проблемам со здоровьем: вывоз необработанных камней, ракушек и песка с пляжей Индонезии запрещен и расценивается как кража природных ресурсов, за что предусмотрены крупные штрафы и даже тюремное заключение.

Подобные случаи происходили и в других странах. В аэропорту Сан-Франциско таможенники обнаружили в чемодане туриста живую сухопутную черепаху, которую тот случайно увез из Азии после пляжного отдыха: животное заползло в багаж в отеле, и мужчина принял его за декоративный камень. Черепаху конфисковали, а путешественнику пришлось объяснять происхождение необычной «находки». Турист из Великобритании привез из Испании гигантскую ящерицу, не заметив ее в спортивной сумке среди одежды; животное обнаружили при проверке и передали специалистам. А другой британец получил посылку из США с одеждой, в карманах которой нашли десятки семян табака – они прилипли к ткани после сушки в саду, однако импорт таких семян без разрешения запрещен из-за риска распространения вредителей.

Путешественница из Австралии вернулась с Фиджи с ракушками, прилипшими к подошве ее сандалий. На контроле их обнаружили, но ограничились внушением, что вывоз морских объектов запрещен. В Новой Зеландии у туристки нашли конверт с почвой из национального парка, в которой оказались личинки редкого жука-паразита; страну отличают особенно строгие правила биобезопасности, поэтому женщине выписали штраф и обязали провести дезинфекцию багажа.