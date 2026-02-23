Пассажиры Lufthansa провели ночь в самолете на аэродроме — персонал ушел домой

В аэропорту Мюнхена 123 пассажира рейса Lufthansa провели ночь на борту самолета: у персонала воздушной гавани закончился рабочий день, все ушли по домам.

© РИА Новости

Как пишет Focus Online, лайнер прибыл в пункт назначения с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий. После приземления выяснилось, что сотрудники аэропорта и водители автобусов, отвечающие за доставку пассажиров от самолета к терминалу, уже завершили рабочую смену. В результате просто не оказалось персонала, который мог бы организовать высадку людей.

Пассажиры оставались на борту всю ночь. По информации авиакомпании, экипаж обеспечивал их напитками и необходимым обслуживанием. Лишь на следующее утро путешественников смогли доставить в терминал. Представитель Lufthansa заявил, что компания сожалеет о случившемся и приносит извинения за доставленные неудобства.

Похожие ситуации уже были как в Германии, так и в других странах. Например, в аэропорту Frankfurt Airport, когда рейсы прибывали с опозданием из-за погодных условий, а наземные службы работали в ограниченном составе. Если время прибытия выходило за пределы согласованного графика, возникали задержки с подачей автобусов и обработкой борта.

В Великобритании пассажиры Ryanair провели несколько часов на борту после приземления в аэропорту Stansted Airport. Самолет сел поздно вечером из-за задержки вылета, а к моменту прибытия часть наземного персонала уже завершила смену. Высадку затянули, потому что не хватало сотрудников для подачи трапа и автобусов.

Похожий случай произошел в Канаде с пассажирами чартерного перевозчика Sunwing Airlines в аэропорту Toronto Pearson International Airport. После многочасовой задержки рейс прибыл глубокой ночью, когда смена части обслуживающего персонала закончилась. Пассажиры несколько часов ждали в самолете, пока организуют высадку и появится доступ к гейтам.

В США подобные истории тоже не редкость. После снежных штормов или массовых отмен рейсов самолеты могли приземляться ночью, когда часть смены уже отработала лимит часов. Федеральные правила ограничивают продолжительность работы как летных экипажей, так и наземного персонала, поэтому при совпадении задержек пассажиры иногда вынуждены ждать на борту, пока найдут доступных сотрудников.

Все известные случаи с задержкой высадки пассажиров объяснялись нехваткой персонала, но пока не было ситуаций, чтобы в аэропорту ночью вообще не осталось сотрудников, как это произошло в Мюнхене.