В Амстердаме начался судебный процесс по ограничению числа туристов

Жители Амстердама подали иск в суд с требованием обязать местные власти сократить количество ночевок туристов до уровня не более 20 млн к 2028 году. Процесс инициировала созданная активистами общественная организация Stichting Amsterdam heeft een keuze (Фонд «Амстердам делает выбор»), пишет NL Times.

Свое требование она мотивирует тем, что администрация города в 2021 году публично объявила о планах сократить турпоток именно до той цифры, которая указана в иске. Однако обещание власти не выполнили. Представители муниципалитета заявили в суде, что цель в 20 млн является всего лишь политической инициативой, а не юридически закрепленным лимитом. И хотя эта цифра прописана в официальном постановлении Tourism in Balance («Туризм в равновесии»), ее нельзя использовать как аргумент в судебном разбирательстве, считают в администрации.

В конфликт также попытались вмешаться коммерческие организации. Амстердамское отделение Королевской ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса Нидерландов заявило, что резкое сокращение туристов может привести к падению доходов и потерям рабочих мест.