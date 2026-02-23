Эксперты рассказали, куда ехать за событийным туризмом

Доля событийного туризма на рынке действительно выросла, люди ездят на крупные спортивные события и концерты мировых звезд в ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет, при этом бронировать поездки под ключ через туроператоров удобнее, чем самостоятельно. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее в «РусскомЭкспрессе» сообщили «Вестнику АТОР», что россияне соскучились по масштабным концертам, выступлениям мировых звезд, крупным спортивным соревнованиям и популярным музыкальным фестивалям. Отмечается, что туры на событийные мероприятия традиционно представлены в ассортименте этого туроператора, и в последние годы их популярность заметно выросла.

В том числе в 2025 году спрос на такой турпродукт увеличился вдвое. Арутюнов подтвердил рост событийного туризма на рынке.

«Доля событийного туризма действительно выросла на рынке. Это, прежде всего, связано и с концертами мировых звезд, и со спортивными событиями. Я бы не сказал, что нынешняя Олимпиада привлекла очень большое внимание, потому что, во-первых, она зимняя и всегда менее популярна, чем лентяя, во-вторых, наших спортсменов там практически не было. А так, если говорить про спорт, то и на мировой футбол едут, и на "Формулу-1", и даже на матчи "Лиги чемпионов"», - отметил он.

Специалист перечислил, какие направления путешественники выбирают для событийного туризма.

«На концерты (за границу ездят туристы – прим. НСН) — да. В Дубае вообще практически ежедневно проходят концерты и наших звезд, и зарубежных. Саудовская Аравия активно привлекает, делает спортивные мероприятия. Туда у нас люди едут на теннис, на "Формулу-1", на концерты тоже. Многие отели сейчас даже, пытаясь привлечь русских туристов, на русские праздники типа Старый Новый год или православные Рождество и Пасха привлекают звезд. Сейчас в Иордании, например, будет петь Шакира. В Эмиратах практически везде 7 января были концерты наших звезд к Рождеству. Еще за событиями ездят в Стамбул, Турция очень популярна, Египет. Если говорить про "Формулу-1", то едут во все страны мира, в том числе и в не очень дружественные, где проходят соревнования», - рассказал Арутюнов.

По его словам, организация событийных туров происходит по-разному.

«Если событие происходит прямо в отеле, то просто предлагается дополнительно приобрести билет на вечернюю программу. Обычно это концерт с ужином. Если событие происходит отдельно, то мы предлагаем отдельный билет на мероприятие: концерт звезды, либо билет на "Формулу-1" — и проживание — отель. Обычно есть два варианта: либо (отель – прим. НСН) выбирают ближе к событию, если люди едут на короткий период, например, на выходные. Либо люди живут в тех отелях, в которых привыкли, но и в рамках своего отдыха идут на концерт звезды», - объяснил он.

Гендиректор «Арт-тур» подчеркнул, что оформлять событийные туры через турагентства удобнее, чем самостоятельно.

«Дело не в выгодности. Люди часто узнают о событиях, когда уже думают о поездке в страну, потому что туроператоры предлагают, а у нас не анонсируется широко, кто где из мировых звезд выступает. Все это делается под ключ. Туристам не нужно бронировать билеты, отдельно организовывать себе трансфер на концертную площадку, если это происходит не в отеле. Все происходит удобно, организовано. Если вы сейчас покупаете тур у грамотного турагента и туроператора, вы должны заплатить не больше, чем покупая все самостоятельно. Зачастую это даже сильно дешевле. Потому что бизнес туроператоров построен на комиссии. Мы не делаем никаких наценок», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в пресс-центре НСН выразил надежду на увеличение перевозок в Тунис, а также на Филиппины и Занзибар.