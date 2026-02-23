В Индии хотят запретить катание туристов на рыбацких лодках

Полиция индийского города Пудучерри усилила контроль за лодочными станциями в прибрежных районах и ужесточила требования для частных операторов туристических судов. Теперь у владельцев лодок и водителей проверяют биографию, их обязывают получить справку о несудимости и подтверждение от местных полицейских, прежде чем выдать разрешение от департамента туризма, пишет The Hindu.

Кроме того, полиция обратилась к властям с просьбой запретить использования переделанных под круизы рыбацких лодок для перевозки туристов. Такие разрешения должны выдавать только специализированным судам. Также предлагается установить запрет на водные прогулки после 17:30, а в остальное время это можно будет делать только на мелководье.

Так же полиция обратилась в департамент лесного хозяйства, чтобы не допускать лодки в экологически уязвимые мангровые зоны для якорения или ремонта без разрешения.

Причиной ужесточения требований стала трагедия, произошедшая 3 дня назад в устье реки Арианкуппам. Там перевернулось рыболовное судно с туристами, погибла женщина. Выяснилось, что лодка эксплуатировалась без разрешения, а водитель не имел лицензии на перевозку туристов. Его арестовали вместе с владельцем.

В отдельных индийских штатах с активным водным туризмом (Гоа, Керала) уже действуют ограничения по времени работы прогулочных судов – они не имеют права выходить в море после заката. Водители обязаны проходить обучение по безопасности и иметь разрешение властей. Однако на речные круизы такие ограничения не распространяются.

Власти ряда стран тоже ужесточали требования к водному туризму после инцидентов с гибелью людей. Например, в Таиланде операторов обязали проходить лицензирование, проверку технического состояния судов и обязательную регистрацию маршрутов. За работу без разрешения грозят крупные штрафы и уголовная ответственность. В некоторых провинциях вводятся сезонные запреты на выход в море при плохой погоде.

В странах ЕС, например в Италии и Испании, для коммерческих морских перевозок действуют строгие морские регламенты: обязательная страховка ответственности перед пассажирами, сертификация судна, регулярные техосмотры и лицензирование капитанов. В ряде прибрежных зон запрещено заходить в экологически чувствительные районы, включая заповедные лагуны и мангровые зоны.

В Турции туристические яхты и прогулочные катера обязаны регистрироваться в портовых службах, а капитаны – подтверждать квалификацию. Власти также могут ограничивать количество судов на популярных маршрутах, чтобы избежать перегрузки и аварий.