Российских туристов в Мексике призывают не выходить из дома без необходимости

Посольство России в Мексике рекомендует избегать штата Халиско, а если уже там оказались – быть осторожными.

© tourdom.ru

«В связи с беспорядками, происходящими после убийства лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско", призываем росграждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

Одного из глав наркомафии ликвидировали накануне силовые ведомства. В ответ вооруженные боевики начали взрывать и поджигать здания и транспорт. Наиболее напряженная обстановка отмечается на курорте Пуэрто-Вальярта: там перекрыли трассы, были нападения на полицейские участки, тюрьмы и аэропорт. Из-за этого пришлось отменить часть внутренних авиарейсов, международные отправляют по расписанию.

Туристы сообщают, что пока в городе все стихло: зашли военные, полиция усилила патрули, территорию контролируют вертолетами. Вчера магазины не работали, откроются ли сегодня – неизвестно.

В столице штата Гвадалахаре был объявлен красный уровень опасности: остановили общественный транспорт, туристов не выпускали из отелей. В итоге некоторые россияне не смогли попасть на свои авиарейсы. Сейчас аэропорт работает без каких-либо ограничений.

Сообщения о блокировке дорог и поджогах поступали и из других штатов. Например, из Кинтана-Роо (Юкатан). Воздушная гавань Канкуна работает, но пассажиров предупреждают о возможных задержках и рекомендуют заранее проверять статус рейсов. В Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на острове Косумель ограничено движение автотранспорта и усилены меры безопасности.

Но в целом, по словам президента страны Клаудии Шейнбаум, на большей части Мексики, включая Мехико, обстановка остается спокойной.

Тем не менее посольство России призывает внимательно отслеживать официальную информацию властей, следовать их рекомендациям и строго соблюдать предписания и вводимые ограничения. И напоминает экстренный телефон консульского отдела: +525579139817.