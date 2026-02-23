Названы самые популярные направления для путешествий из Москвы

Названы самые популярные направления из Москвы на праздники в феврале-марте. Их определили в сервисе по бронированию билетов «Авиасейлс», передает Агентство городских новостей «Москва».

© Мослента

Москвичи планируют активнее летать по России на длинных выходных в феврале, следует из исследования. При этом в марте чаще выбирают международные рейсы.

«Самыми популярными направлениями стали Турция (11 процентов бронирований), Таиланд (8 процентов), Узбекистан, Армения и ОАЭ (по 7 процентов), Грузия (6 процентов), Белоруссия (5 процентов), Китай (4 процента). В среднем москвичи планируют провести за границей восемь дней», — рассказали в пресс-службе.

На внутренних рейсах москвичи чаще бронируют перелеты в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. В среднем они проводят в путешествиях по России четыре дня.

Ранее москвичам назвали лучшие направления для спонтанных недорогих путешествий.