Где российские туристы чаще всего сталкиваются с неприятностями

ЧП с российскими туристами чаще всего происходят в странах Азии и Юго-Восточной Азии. Путешественникам всегда помогают дипломаты, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В числе таких «эпицентров» она назвала Таиланд, остров Бали в Индонезии, штат Гоа в Индии и Непале. Она отметила, что подобные случаи происходят по всему миру, но именно в этих точках они носят практически ежедневный и массовый характер.

Чаще всего это бытовые истории: у туристов воруют деньги и документы, они попадают в аварии, получают травмы, оказываются в больницах или сталкиваются с проблемами с законом. В таких ситуациях дипломаты помогают восстановить документы, связаться с полицией и врачами, найти адвокатов, а если случай тяжелый, подключают профильные российские ведомства и организуют консультации врачей, в том числе в формате онлайн-консилиумов.

По словам Захаровой, помощь соотечественникам – это обычная повседневная работа дипломатов, а не только «большая политика». При этом проблемы с безопасностью, кражами и нападениями сейчас случаются не только в Азии, но и в странах Европы и Америки.

Среди типичных ситуаций – ДТП на арендованных байках в Таиланде, травмы во время сёрфинга и восхождений на вулканы на Бали, кражи на пляжах и аварии со скутерами в Гоа, а также эвакуация российских альпинистов в Непале из-за травм или горной болезни.