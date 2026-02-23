Россияне застряли в Мексике из-за объявленного «красного кода» опасности

В мексиканском штате Халиско, где расположены популярные туристические направления Гвадалахара и Пуэрто-Вальярта, объявлен высший уровень опасности — «красный код». Причиной стали массовые беспорядки, устроенные боевиками наркокартеля «Новое поколение Халиско» после ликвидации их лидера Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо).

Российские туристы, оказавшиеся в зоне конфликта, рассказали о тяжелой ситуации.

— Весь город перекрыт, ловят наркоса, все транслируют в прямом эфире. Нам сказали не выходить из отеля. Аэропорт закрыт. Рейс откладывается на неопределенный срок, — поделилась россиянка из Гвадалахары в социальных сетях.

Другой очевидец из Пуэрто-Вальярты сообщил, что боевики начали останавливать автомобили, высаживать людей и поджигать машины прямо на дорогах. По его словам, ходили слухи, что картель выдвинул ультиматум: либо освободить захваченного лидера, либо открыть огонь по мирным жителям.

Общественный транспорт остановлен, предприятия закрываются. Власти призвали жителей и туристов не покидать укрытия. Госдеп США рекомендовал американцам в пяти штатах немедленно укрыться в безопасных местах, передает 360.ru.

До этого сообщалось, что в нескольких штатах Мексики начались массовые беспорядки после спецоперации, в ходе которой, предположительно, был ликвидирован лидер одного из самых мощных наркокартелей страны — «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо).