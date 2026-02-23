«Иногда шокирует». Что говорят об Афганистане, побывавшие там россияне

В начале февраля 2026 года посол Афганистана в РФ Гуль Хасан заявил, что Россия увеличит число прямых рейсов в эту страну Центральной Азии. А годом ранее представители пришедшей к власти группировки «Талибан» сняли видео о своей родине и пригласили туда туристов. О том, насколько благоразумно сейчас ехать в государство, которое попало в рейтинг самых опасных в мире, чем там заняться и как подготовиться к такому путешествию, — в материале «Ленты.ру».

Талибы захотели видеть в стране больше туристов

В последние годы правительство Афганистана решило вплотную заняться развитием туризма. Талибы даже сняли шутливый ролик в стереотипных образах, в котором пригласили иностранцев к себе в гости. На размещенных в сети кадрах бородачи с автоматами стоят позади троих мужчин с надетыми на голову пакетами. «У нас есть одно послание для Америки», — говорит один из афганцев, снимая пакет с головы «пленника», который с радостной улыбкой на лице заявляет: Welcome to Afghanistan! («Добро пожаловать в Афганистан»). Затем идет видеоряд, демонстрирующий красоты Исламского Эмирата.

Интернет-пользователи встретили ролик восторженными комментариями.

«Мечтаю побывать в этой великой стране, твой брат из Марокко», «Страна, которую я хочу посетить больше всего, пусть благословит вас Аллах», «Большинство людей понятия не имеют, какой красивый Афганистан», — написали они.

Местные власти дали понять, что ждут в гости в том числе и россиян. В своем первом интервью в качестве главы диппредставительства в Москве Гуль Хасан заявил, что сейчас ведется работа по запуску рейсов перевозчиком Kam Air между Кабулом и российской столицей. Параллельно с этим предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан обеих стран. Он добавил, что на протяжении последних четырех лет авиакомпания Ariana Afghan Airlines выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией.

62 тыс. рублей стоят авиабилеты Москва — Кабул

До этого Хасан отмечал, что в Афганистане обсуждают прием банковских карт «Мир», однако пока эту идею воплотить в жизнь не удалось.

Насколько в Афганистане безопасно для иностранцев

Несмотря на такое сближение между государствами, большинство россиян пока не рассматривают Афганистан в качестве направления для путешествий. Этому способствуют и тревожные новости, поступающие из этой страны (например, о задержании в 2025 году известного российского этнографа Святослава Каверина, которому вменили попытку контрабанды украшений, а потом отпустили), и многочисленные мифы из интернета, и представления об Афганистане как об отсталой стране, где постоянно идет война, процветает наркоторговля, а бородатые талибы запрещают все на свете. Однако реальность, как это часто бывает, отличается от ожиданий.

«Популярные заблуждения об Афганистане — там разруха, пустыня и ослы. И все. Когда начинаешь говорить, что там есть, например, кафе с чизкейками, Wi-Fi и работает Booking.com и Airbnb, люди делают круглые глаза. Ну и, конечно, вечный стереотип о том, что афганки — несчастные забитые существа, хотя на самом деле они очень сильные. Даже сейчас женщины открывают бизнесы: готовят и продают еду, шьют одежду, развивают блоги в соцсетях. И правительство, как бы странно это ни звучало, их поддерживает. Но в такое мало кто верит», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» востоковед, автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы» Александра Ковальская.

Какие запреты для женщин существуют в Афганистане?

После прихода к власти талибов местные женщины столкнулись с рядом запретов. В их числе — запрет на получение образования для девочек старше шестого класса. Между тем у них есть варианты учебы онлайн, в медресе (религиозной школе) или в частных колледжах.

Кроме того, в стране действует запрет для женщин на посещение некоторых парков. Однако, по словам востоковеда Ковальской, на улицах сейчас женщин примерно столько же, сколько было до возвращения «Талибана».

«Ходят и с мужчинами, и без них, поодиночке или парами. Разговаривают. Вообще за соблюдением запретов следит специальная религиозная полиция — их легко узнать по белым халатам. А обычным талибам все равно», — пояснила она.

Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images

По ее словам, сейчас в Афганистане самый мирный период и самый низкий уровень террористической угрозы за последние 40 лет.

«Конечно, специфика есть, и МИДы по-прежнему не рекомендуют своим гражданам ездить в эту страну, но если смотреть на факты — сейчас это безопасно, при условии, что путешественник получает все нужные бумаги и уважает чужую культуру», — добавила Ковальская.

Член Русского географического общества, белорус Егор Шичко, который в 2025 году проехал на велосипеде все страны Центральной Азии, подтвердил этот тезис.

«Какого-то большого страха во время поездки не было. Был случай в Ваханском коридоре (узкая полоса земли в Восточном Афганистане, в районе Вахан провинции Бадахшан — прим. «Ленты.ру»): нас остановили талибы. Думали, не пропустят. А они просто хотели, чтобы мы остались у них в доме: накормить, спать уложить, чаем напоить. Это было не задержание, а гостеприимство. Оно там настолько плотное, что иногда шокирует», — Егор Шичко, член Русского географического общества, отправившийся в путешествие по Центральной Азии на велосипеде.

По словам собеседника «Ленты.ру», в Афганистане остается жесткий контроль по перемещению между провинциями — для этого туристам нужно получать специальные разрешения и каждые 30 километров отмечаться в журнале о прохождении поста. Но, с его точки зрения, все эти меры — для безопасности иностранцев.

Еще один путешественник, российский тревел-блогер Максим Голышев, побывавший в Афганистане в 2025 году, отметил, что риск быть ограбленным или подвергнуться нападению в этой стране Центральной Азии стремится к нулю.

«На сегодняшний день едва ли не впервые за долгие десятилетия Афганистан превратился в относительно спокойное и безопасное направление для туристической поездки. Да, без слова "относительно" в данном случае пока все же не обойтись, что лишний раз подтверждают многочисленные бетонные заборы, колючая проволока и вооруженные люди на улицах. Зато в остальном тишь да гладь», — добавил он.

Как россиянам попасть в Афганистан

Для посещения Афганистана россиянам потребуется туристическая виза, которую можно получить в посольстве в Москве. Ее выдают на срок до 30 дней. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте дипведомства. Однократная туристическая виза обойдется в 80 долларов (около 6000 рублей), выдадут ее уже через пару дней.

На этапе получения визы больше всего привлекают внимание соло-путешественницы. Для них иногда проводят отдельное собеседование и могут попросить больше документов.

«Даже у меня спросили, почему я еду одна, хотя это была уже седьмая поездка в Афганистан. Конечно же, вам скажут, что все это ради вашей безопасности, и отчасти это действительно так», — констатировала Ковальская.

По ее словам, поездки возможны групповые и индивидуальные — сейчас многие афганские и зарубежные турагентства активно продают и то, и другое.

«Я бы сказала, что поездка с группой предпочтительнее — она вызывает меньше вопросов со стороны властей, а если они возникнут, то отвечать будет местный гид, а не сами туристы», — предупредила востоковед.

Фото: eyetravelphotos / Shutterstock / Fotodom

Прохождение границы в аэропорту Кабула обычно не занимает много времени и не заставляет туристов нервничать. Тревел-блогер Голышев перед поездкой в Афганистан прочитал, что в местной воздушной гавани могут тщательно проверять багаж или даже просматривать фотографии в телефоне, но на деле все оказалось намного проще.

«Ни проверок, ни допросов, ни требований предъявить наличные или бронь гостиниц — вообще ничего. Так что когда ступаешь за пределы аэропорта прямо-таки ощущаешь некий когнитивный диссонанс: ждал чего-то страшного и опасного, а вокруг все тихо-спокойно. Ну или, скажем так, вполне обыденно», — написал он.

Как жители Афганистана относятся к иностранцам

Афганцы в целом очень дружелюбны и любопытны, отметила Ковальская. Иногда они могут задавать чересчур личные вопросы, но к этому можно быстро привыкнуть.

«К россиянам относятся, на мой взгляд, лучше, чем к остальным иностранцам, а многие местные — люди за 50, которые успели поучиться в СССР, — подходят, чтобы сказать «здравствуйте, как дела?» и еще несколько слов по-русски. Но вообще любой иностранец — это гость, а гостя нужно накормить и развлечь, так что звать к себе домой или предлагать вам чай будут примерно все», — Александра Ковальская, автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы».

С ней согласился и путешественник Шичко, который признался, что чувствовал себя в этой стране комфортно. Афганцы угощали его и его спутников лучшими блюдами и сладостями.

«Были даже такие ситуации, когда очень бедная семья все равно принимала нас и доставала большое количество фруктов, хотя уже не сезон, и ближайший город, где их можно было купить, находился вдалеке. Местные жители пытались нас остановить, чтобы угостить чаем, и иногда даже говорили: "Вы дальше не поедете, пока с нами не позавтракаете, не попьете чаю"», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Как вести себя, чтобы не вызвать негативную реакцию у местных жителей?

Не стоит спорить на религиозные темы или негативно высказываться об исламе. Не стоит фотографировать женщин на улицах и пытаться до них дотронуться, особенно мужчинам. Мужчинам-иностранцам не стоит спрашивать афганцев об их женах, сестрах или дочерях. Скорее всего, на такие промахи посмотрят сквозь пальцы, но лучше не рисковать.

Что может шокировать во время поездки в Афганистан

Даже опытным и искушенным путешественникам, которые много чего видели, в Афганистане бывает сложновато.

«Мне приходилось слышать что-то в духе: "Господи, да я 150 стран посетил — и нигде такого не видел!"», — призналась автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы».

Во-первых, туристов может испугать афганская непредсказуемость, бюрократическая в том числе: правила обычно существуют на бумаге, а на деле могут неожиданно меняться.

«Например, прошлой осенью компания Afghan Tour, которая регистрирует туристов, внезапно ввела плату — 1000 афгани (около 1200 рублей) за посещение каждой провинции и стала требовать, чтобы каждого иностранца сопровождал гид за 50 долларов (около 3,8 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») в день. Многие от этого новшества были, мягко говоря, не в восторге», — рассказала Ковальская.

Второй настораживающий момент — внимание со стороны властей.

«Не каждый легко перенесет, если вооруженные люди несколько раз за день будут проверять у него документы, даже если это будет делаться вежливо», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Фото: Scott Peterson / Getty Images

В остальном, по ее словам, в Афганистане следует придерживаться стандартных предосторожностей: почаще мыть руки, воздерживаться от критики правительства и морально готовиться к тому, что не все будет так, как планировалось. Она также порекомендовала путешественникам сделать перед поездкой прививки от гепатита и тифа.

Что посмотреть в Афганистане

В первую очередь туристы едут в Афганистан не за историческим наследием, а за атмосферой, которая не сильно меняется с течением времени. Однако в стране есть и природные достопримечательности (высокие горы, бурные реки, озера и водопады), и рукотворные: крепости и форты, мечети и мавзолеи.

Среди самых известных мест стоит выделить Голубую мечеть в городе Мазари-Шариф, рядом с которой живут сотни белых голубей, бирюзовые озера Банде-Амир и старые буддийские монастыри в провинции Бамиан, город Герат — культурную столицу Афганистана, где уцелело много архитектурных памятников XV-XVI веков. В Кабуле туристов обычно возят в Сады Бабура, Национальный музей и на рынок Мандави.

«Считается, что если какую-то вещь нельзя купить на Мандави, то ее вообще не существует», — говорит востоковед Ковальская.

Тревел-блогер Голышев признался, что, хотя ему и не приходилось во время поездки рассчитывать на какие-то невероятные красоты, почувствовать на себе местный уникальный колорит и аутентичность удалось на все 100 процентов.

«Отдельного упоминания достойны люди. Столь ярких, колоритных типажей, как в Пакистане и тем более Афганистане, увидеть удается нечасто. Достаточно сказать, что большинство жителей обеих стран одеваются в национальные костюмы. Думаю, что для Пакистана это порядка 80 процентов и мужчин, и женщин. Для Афганистана — 100 процентов женщин и более 99 процентов мужчин. Так что именно людей, а не старинные сооружения и памятники архитектуры здесь хочется фотографировать постоянно», — заметил он.

Что еще нужно знать перед поездкой в Афганистан

Еда. Из еды в Афганистане стоит попробовать разные виды плова и кебабов, а также болани — похожие на чебуреки лепешки, начиненные картошкой и диким луком, тыквой или мясным фаршем. Они несколько отличаются от тех, что готовят в Средней Азии.

Сувениры. Самые популярные сувениры, которые везут туристы из Афганистана, — это ковры (или безворсовые коврики — килимы). Местные мастера изготавливают так называемые военные ковры, на которых ткут танки, автоматы, самолеты и падающие башни-близнецы в Нью-Йорке. Кроме того, популярны этнические украшения и одежда, украшения с лазуритом и фигурки из него. В Кабуле это все обычно покупают на Чикен-стрит — улица не теряет популярности с 1960-х.

Фото: Andrew Biraj / Reuters

Интернет и связь. Интернет и связь в городах работают довольно неплохо. Но за их пределами могут пропадать. Иностранцам не составит труда купить сим-карту, но для этого придется запастись терпением — процедура регистрации занимает около получаса, для нее потребуются паспорт и регистрация, которую выдает Afghan Tour.

Деньги. В Афганистане вообще не принято расплачиваться картами. Ехать лучше всего с долларами нового образца — старые принимают не везде, и курс у них будет ниже. Обменивают деньги в отелях и магазинах. На заправках можно расплатиться долларами, а сдачу выдадут в местной валюте — афгани. В Кабуле можно увидеть пожилых мужчин, которые сидят прямо на земле с ящиками со стопкой денег — менять у них безопасно.