Въездная виза в Египет может стать дороже

Стоимость въездной визы в Египет с 1 марта может вырасти с 25 долларов до 30 (примерно 2302 рубля). Об этом сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств. Издание процитировало агентство РИА Новости.

«Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25», — сказано в сообщении.

В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов, как писали СМИ, не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.

При этом в ноябре 2025 года сообщалось, что власти Египта одобрили законопроект о повышении платы за услуги МИД, в результате которых туристические визы подорожают в два раза. Цель проекта — перераспределить доходы и направить деньги от туристических сборов на развитие и модернизацию зданий и территорий египетских дипломатических представительств, посольств и консульств за рубежом. Тогда заявляли, что после принятия законопроекта плата составит 45 долларов (3,6 тысячи рублей). Как предполагалось, данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет.