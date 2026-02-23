Билеты из Москвы в Дубай подорожают в весенние каникулы

Скоро наступят весенние школьные каникулы. В этом году у занимающихся по четвертной системе они продлятся с 28 марта по 5 апреля. Редакция TourDom.ru выяснила, насколько подорожают авиабилеты в ОАЭ в этот период по сравнению с серединой марта.

Если отправиться в Дубай из Москвы 12 марта, а вернуться 26-го, перелет обойдется значительно дешевле. Например, у авиакомпании «Победа» можно найти билеты от 31 тыс. руб. Вариант с багажом на те же даты стоит 37 тыс. Вылет из Внуково удобный – в 10:05, обратно – в 14:25.

Другие перевозчики также предлагают приемлемые цены до начала каникул. «Уральские авиалинии» доставят в Дубай за 34 тыс. руб. (39 тыс. с чемоданом), «Аэрофлот» – за 57 тыс. (67 с багажом).

Ситуация кардинально меняется в дни отдыха школьников – с 28 марта по 4 апреля. Минимальная стоимость перелета туда и обратно стартует от 62 тыс. руб. Столько просит за свои кресла Utair. Впрочем, их быстро разбирают: по состоянию на 18:00 23 февраля в продаже оставался лишь один билет по такой цене. С багажом он дороже на 11 тыс.

«Победа» в каникулы готова перевезти пассажиров за 66 тыс. руб. по безбагажному тарифу и за 76 тыс. с чемоданом. Билеты на рейсы «Уральских авиалиний» обойдутся в 68 тыс. руб. (75 тыс. с багажом).

Сильнее всего подорожал «Аэрофлот». Перелет туда-обратно в школьные выходные можно забронировать по цене от 113 тыс. руб., что почти вдвое дороже, чем в учебные дни. В эту сумму уже включен провоз чемодана весом до 23 кг.

Традиционно более доступен перелет в Шарджу. Однако и здесь цены на каникулы заметно растут. Например, Air Arabia с 12 марта предлагает билеты из Москвы за 41 тыс. руб., а с 28 марта – уже за 68 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что в весенние каникулы стоимость билетов «Аэрофлота» из Москвы в Анталью также возрастает в 2 раза.